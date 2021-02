Az otthonteremtési programok hatásait már érzékelik a bankok

Megosztás Tweet



Jelentős érdeklődést generáltak a pénzintézeteknél a januártól életbe lépett otthonteremtési és felújítási támogatások.

Január elsején indult az állami otthonfelújítási program, amely a legalább egy gyermeket nevelőknek lakásfelújításra kínál kedvezményeket: utólag megtérítik az igénylők felújítási költségeinek felét, maximum 3 millió forintot. Az ehhez kapcsolódó felújítási kölcsönt az állam február 1-től támogatja: maximum 6 millió forint hitelösszegig, 10 éves futamidőre, kedvező előtörlesztési feltételekkel és maximum 3 százalékos kamatplafonnal.

A bankok az év eleje óta tapasztalják a fokozódó érdeklődést az önerő nélküli felújításra. Véleményük szerint az otthonfelújítási program pozitív hatással lehet a piaci alapú kölcsönökre is, hiszen akinek nem elég a 6 millió forintos támogatott hitel, az más hiteleiket is igénybe veheti. A bankok ügyfelei többféle hitelkonstrukció közül is választhatnak, de a nagyobb összegű otthonfelújításhoz várhatóan a 3 százalékos kamatozású kamattámogatott felújítási hitelt fogják előnyben részesíteni.

A pénzintézetek beszámolói szerint a személyi kölcsönöknél már mérhető a felújítási célú hitelkereslet élénkülése. A jelzáloghiteleknél ugyanakkor még nem kimutatható a kereslet növekedése. Az előzetes várakozások alapján a felújítási konstrukciók iránt az év első negyedévében számottevő élénkülés lesz még. Az új lakásvásárláshoz kapcsolódó hitelfelvételek bővülésére a korlátozások enyhítése után, az új fejlesztések elindulását követően számítanak.

A címlapfotó illusztráció.