Így értesítik a bankok ügyfeleiket a hitelmoratórium részleteiről

Elszámoló levelet küldenek a bankok az adósoknak a következő hetekben a hiteltörlesztősí moratóriumot igénybe vevők részére, minden ügyfélnek, függetlenül attól, hogy az idén is él-e a kedvezménnyel.

„Két moratóriumról beszélünk, hiszen a törlesztési moratórium 1 tavaly december 31-én lezárult, aki azonban mentőövként vagy egyéb oknál fogva folytatja, ő belépett a moratórium 2-be. Illő ugyanakkor, hogy az első szakaszról, annak jellemzőiről világos képet kapjanak az ügyfelek, és mind a Magyar Nemzeti Bank egy korábbi körlevelében, mind a szabályozó állam jelezte a bankoknak, a bankok érdekképviseletének, hogy egyenleget kell vonni, hogy az ügyfelek világosan lássák, hogy az eltelt időszakban hogyan alakult a hitelük” – mondta Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A moratórium 2 szabályai teljesen ugyanazok, mint a moratórium 1-nek, tehát semmiféle váratlan többletteher-növekedés nem éri az ügyfelet. Az a kamat, ami a tőkére a fizetési stop idején rárakódik, azt nem csaphatja a bank a moratórium 2-nél sem az eredeti tőketartozáshoz, nem lesz belőle kamatos kamat, hanem ahogy a moratórium 1-nél történt, a moratórium 2 lezárása végén is ezt

egyenlő részletekben a futamidő meghosszabbodásával tudja az ügyfél fizetni

– hangsúlyozta az MNB felügyeleti szóvivője.

A moratórium 1-nél beszéltünk arról, hogy azért ez nem egy végeláthatatlan teher, hiszen még egy 10 millió forintos tőketartozású, 4,5 százalékos THM-es hitelnél is, akinél 10 év futamidő van még egy lakáshitelnél, ott kilenc hónap után is a fölhalmozott tőkék miatt csak öt hónappal nyúlik meg a futamidő. Most egy újabb hat hónapos szakaszról beszélünk, tehát arányosan ezzel lehet számolni az ügyfeleknek – tette hozzá.

Az ügyfélnek a moratórium alatt nem nőhet meg a törlesztőrészlete, tehát a moratórium 2 után is ez lesz a helyzet.

Beszélhetünk kivételes szabályról, hogyha valakinek váltózó kamatú hitele van, az nem a moratórium miatt, hanem a szerződése miatt, amit vállalt, a változó kamat miatt lehet ebben módosulás – tette hozzá Binder István.

A moratórium lehetősége mindenkire vonatkozik, ugyanúgy lakossági, vállalati oldalon, egyetlenegy szabály változott. Míg

a moratórium 1-nél a törlesztésfelfüggesztés történhetett úgy is, hogy egyszerűen nem folytatta a hitelfelvevő a havi befizetést, a moratórium 2-nél ezt jelezni kell a banknak,

hogy megváltozott az élethelyzete ügyfélként, és ezért a moratórium 2-be belép, de ugyanúgy teljesen szabadon lehet belépni, és teljesen szabadon lehet a moratórium 2-t befejezni, és visszatérni a normális törlesztéshez – közölte az MNB felügyeleti szóvivője.

