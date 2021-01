Érdemes minél hamarabb nyilatkozni az adókedvezményekről

Megint eltelt egy év, ismét jelezni kell a munkáltatóknál, ha valaki jogosult valamilyen adókedvezményre: a gyerekes szülők, a fiatal házasok, a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák, és a krónikus betegek közül is többen jogosultak az adókedvezményre. Aki időben jelzi, már február első napjaiban is magasabb fizetést kap. De utólag is igénybe lehet venni, csak akkor később jut hozzá az ember a plusz pénzhez – hangzott el az M1 Híradójában.