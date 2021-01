A vérvonal-alapító bikák utódai születtek meg a Hortobágyon

Az őshonos szürke marhák téli szálláshelyein 850–900 jövevényre számítanak, több mint a fele már világra jött. Az idei ellés különlegessége, hogy most születnek azok a bocik is, amelyek apja több évtizede nem él már. Egy különleges kísérlet részeként ugyanis a vérvonal-alapító bikák utódai jönnek most világra.