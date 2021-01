Valósággá vált a Volkswagen-vezér jóslata

Megosztás Tweet



A tőkepiaci értékeltség eltolódása óriási előnyt biztosít az autópiacot felforgató márkáknak és a piacra betörni igyekvő technológiai cégeknek. A hagyományos autógyártók válasza nem lehet más, mint az átszervezés és a költségek csökkentése – mondta Herbert Diess, a Volkswagen első embere egy interjúban.

Diess 2018 áprilisában vette át a világ első számú autógyártójának irányítását. A Volkswagen történetek legnagyobb krízisét élte ekkor. 2015-ben ismerték be, hogy illegális szoftverek használatával meghamisították a dízelautóik károsanyag-kibocsátási mutatóit. A wolfsburgi központú cég összesen 30 milliárd dollár kártérítést fizetett, többnyire az Egyesült Államokban.

Diesstól azt várták a befektetők, hogy sikerül átszerveznie a 12 márkát, köztük a győri Audit is magában foglaló vállalatcsoportot A személygépjárművek mellett a VW érdekeltségei kiterjednek a motorkerékpár, kishaszonjármű, busz- és teherautó-piacra.

A vezérigazgató egy friss interjúban elmondta, hogy költségcsökkentésekre és a folyamatok átalakítására van szükség ahhoz, hogy felvegyék a versenyt az óriási pénzügyi erővel rendelkező új riválisokkal szemben, mint amilyen a Tesla is.

„Minden erőfeszítés ellenére jelenleg nehezebb helyzetben vagyunk, mint 2018-ban, amikor hivatalba léptem” – árulta el Diess.

Divergencia az árazásban

„Ami valóban megváltozott, és amire nem számítottam, az a tőkepiacok véleménye az iparágról.”

A világjárvány évében az elektromos autógyártást forradalmasító Tesla piaci értékeltsége elképesztő ütemben bővült. A részvény árfolyama tízszeresére növekedett, 70 dollárról 700 dollárra.

Ezt azt eredményezte, hogy Elon Musk cégének értéke elérte a 700 milliárd dollárt, ez több mint az utána következő hat cég együttes piaci kapitalizációja.

Amíg a Tesla évente 500 ezer autót állítanak elő, addig a VW 8,3 milliót, de utóbbi értéke mégis alig több mint 100 milliárd dollár volt. Ez fele annak, amit 2018 tavaszán az új cégvezetés célként tűzött ki.

A befektetők meglehetősen óvatosan értékelik a Volkswagen részvényeit, amelynek árfolyama nagyjából a tavalyi év eleji szint közelében mozog – írta a Bloomberg.

A piaci árazás kettéválása az új és régi típusú gyártók között óriási versenyelőnyt, illetve versenyhátrányt jelent a tőkepiacokon.

Diess szerint ez az értékelési különbség megfosztja a vállalatot attól a képességtől, hogy hozzáférjen olyan erőforrásokhoz, amelyek szükségesek ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak a jövő elektromos autógyártásához.

A Tesla az év végén könnyedén hajtott fel 5 milliárd dollárt egy újabb részvénykibocsátással, ez nagyjából a VW teljes nettó készpénzállománynak fele.

Nem minden elemző látja megalapozottnak a jelenlegi árazásokat. Egyes vélemények szerint túlságosan is borúlátók a befektetők a hagyományos gyártók részvényivel. Miközben pénzügyileg erősek, kiterjedt globális hálózattal és erős márkákkal rendelkeznek.

A Sanford C. Bernstein elemzője Arndt Ellinghorst szerint a mobilitási szolgáltatások piacán is domináns szerep jut a régi játékosoknak, így a Volkswagennek is.

Vezető szerepre tör a VW az e-autózásban

A VW az elektromos autózásban is vezető szerepre tör, ami elemzők szerint győztes stratégiának bizonyulhat. Az autóiparban rekordnak számító 90 milliárd eurót irányoztak elő fejlesztésekre 2018 és 2023 között.

Diess szerint a társaság célja, hogy a befektetők is elismerjék ezeket az eredményeket és változzon a cég értékelési mutatói.

Ehhez pedig javítani kell a megtérülési mutatókon a költségek csökkentésével.

A Volkswagen új vezetése két éve indította el hatékonyságnövelő programját. Az anyagköltségeket hét százalékkal, míg a teljes fix költségeket öt százalékkal kellene lefaragni.

Diess szerint azonban a folyamat a vártnál lassabban halad, miközben nincs vesztegetni való idő.

Elképzelése szerint a forrásokat a VW, Audi és Porsche irányába kellene átcsoportosítani. Tervét, hogy a csoportról leválasztanák a Ducatit és Lamborghinit nem nyerte el a részvényesek és érdekcsoportok támogatását. A réspiacok a VW-csoport teljes árbevételének alig egy százalékát adják.

A felügyelőbizottság tavaly év végén azonban támogatta Diess költségcsökkentő programját. A BMW egykori vezére szerint súlyos következményekkel jár, ha nem lépnek időben és a szükséges mértékben.

„Nem mindenki ismeri fel egyformán a cégünket fenyegető veszélyt” – figyelmeztetett az interjúban Diess.