A kormány elsődleges célja a munkahelyek megvédése

Megrengette a globális gazdaságot 2020-ban a koronavírus-járvány. Az egyes térségek eltérő ütemben épülnek fel a vírus okozta válságból.



A második negyedévben zuhant be a GDP, a harmadik negyedévben azonban már elkezdődött a kilábalás. A munkahelyek megvédése volt a kormány elsődleges célja a válságkezelésben. A magyar munkanélküliség szeptemberben a 4. legalacsonyabb volt az EU-ban. A kormány a beruházások ösztönzésére is nagy hangsúlyt fektet a járvány elleni védekezésben. A cél, hogy megerősödve kerüljünk ki a mostani válságból.

2019. november 17-e az a nap, amely megváltoztatta mindennapjainkat, átalakította történelmünket és soha nem látott kihívás elé állította a gazdaságokat. Hivatalosan ekkor fertőződött meg az első ember a kínai Vuhanban COVID-19 vírussal, amely rohamosan terjedve néhány hónap alatt hatalmas világjárványt okozott.

Mivel világszerte a fő cél a járvány terjedésének megakadályozása lett, ezért a szigorú korlátozásokkal az országok mesterségesen leállították gazdaságaikat. A hibernált állapotban azonnal csökkent a globális fogyasztás, megtörtek a nemzetközi beszállítási láncok, leálltak a termelőkapacitások és világszerte növekedni kezdett a munkanélküliség. A járvány pillanatok alatt globális gazdasági válságot eredményezett.

„Ennek megfelelően az idei évben a krízishelyzet kezelése került a globális verseny középpontjába” – emelte ki Szabó Dávid, külpolitikai szakértő az M1 Summa című műsorában. Elmondta: érdekes módon egy dolgot nem érint ez a tendencia – a világgazdaság súlypontja az eddigiekben is kelet felé és a „globális” dél felé tolódott el. Ez ebben az évben tovább folytatódik azzal a különbséggel, hogy itt most nem a ki nő gyorsabban, ki tud jobban kilőni a világgazdaságban típusú versenyben vagyunk, hanem abban, hogy ki tudja a gazdasági károkat jobban mérsékelni, és kisebb veszteséggel túlélni.

„Ezen a téren pedig a világ GDP-jének 36 százalékát adó ázsiai térség vizsgázott a legjobban” – vélekedett a műsorban Kiszelly Zoltán politológus.

Azt látjuk, hogy Ázsia, és ezen belül Kína tudta a járványt, annak gazdasági következményét a legjobban orvosolni. Nem véletlenül az amerikai elnökválasztás másnapján jelentették be a gazdasági együttműködés és prosperitás övezetét, ami egy 14 országra kiterjedő szabadkereskedelmi övezet, köztük a legnagyobb Kína, nyilván Dél-Korea, Japán is részt vesz ebben. Tehát ez egy további lökést ad az ázsiai nemzetgazdaságoknak, amelyek várhatóan ilyen 4-5 százalékos növekedéssel tudják átvészelni ezt az évet.

Súlyosan érintette a járvány a világ vezető gazdasági hatalmát is.

A globális GDP 28 százalékát termelő Amerikában a második negyedévben soha nem látott mértékben zuhant, a harmadik negyedévben pedig rekordmértékben nőtt a gazdaság. A második negyedévi 31,4 százalékos visszaesés után július és szeptember között 33,1 százalékos bővülést mértek az országban. Ezt megelőzően 1950 I. negyedévében volt az eddigi legmagasabb GDP-növekedés Amerikában, ami akkor 16,7 százalékos volt. A válság mértékét ugyanakkor jól mutatja, hogy

az Egyesült Államok gazdasága a történelmi visszapattanás ellenére is 3,5 százalékkal elmarad a 2019 végitől.

A krízisben összesen 22 millió ember veszítette el a munkahelyét, ennek nagyjából a felét sikerült eddig pótolni. A világ GDP-jének 25 százalékát állítják elő az európai uniós gazdaságok, amelyek ugyancsak megbicsaklottak a járvány terhe alatt. A második negyedévben egyetlen EU-s ország sem tudott növekedni, és bár a harmadik negyedévben jelentős volt a visszapattanás, idén várhatóan 7,4 százalékkal zsugorodik majd az Európai Unió egésze.

A 2020-as esztendő valamennyire európai ország számára a koronavírus-járványról szólt, így gazdasági értelemben is elsősorban a járvány hatásait kellett valamennyi országban kezelni. Elsősorban a turizmus és a vendéglátás voltak azok a szektorok, amelyeket már azonnal érintett a járvány, tehát már az első hullám idején is azonnal érezhető és számszerűsíthető volt ennek hatása.

Szabó Dávid szerint

a mostani krízis olyan mértékű, amelyre az 1920-30-as évek nagy gazdasági válsága óta nem volt példa.

Ebben az évben az előrejelzések szerint a világgazdaság nagyjából 4-5 százalékkal zsugorodni fog, ami 28 milliárd dollár elveszett gazdasági teljesítményt takar. Csak, hogy érzékeltessem: ez olyan, mintha az Egyesült Államok, Németország és Franciaország egyidejűleg kiesett volna egy teljes évre a világgazdaság terméséből.

Az előrejelzések szerint 2021-ben 5 százalék körüli mértékben nőhet majd a világgazdaság.

Kilábalás – A magyar gazdaságra is negatívan hatott a járvány

Azok a döntések, amelyek meghozatalára a kormány ma kényszerült, bizonyos tekintetben példátlanok a rendszerváltás követő három évtizedben eddig hasonlókra nem volt szükség. – Ezekkel a szavakkal jelentette be idén március 11-én Gulyás Gergely, hogy a kormány rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet rendel el a koronavírus-járvány miatt. A járványhelyzet elején különböző korlátozásokkal fékezte a kabinet a vírus terjedését.

„A gazdaság hibernált állapotba került, amely a legtöbb ágazatra negatívan hatott, különösen a turizmusra és a vendéglátásra” – mondta Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője.

Az első negyedévnek csak a végét érintették a korlátozások, így akkor még hazánk – sok európai országgal ellentétben – növekedni tudott, mintegy 2 százalékkal. A korlátozások miatt aztán a második negyedévben 13,6 százalékkal esett vissza a GDP. Az intézkedések enyhítésével párhuzamosan a harmadik negyedévben vissza is pattant a magyar gazdaság: idén július és szeptember között 11,4 százalékkal bővült. Szakértők hangsúlyozzák: a legutóbbi, 2008-as pénzügyi válság az akkori kormányok döntései miatt egy kivéreztetett gazdaságot ért el, és a krízis csak fokozta az akkori gondokat.

„Most azonban sokkal jobb állapotban érte hazánkat a recesszió”

– vélte Németh Dávid.

Egyrészt az államadósságunk egy csökkenő pályán volt, a szerkezete sokkal kedvezőbb volt, hiszen a hazai aránya az államadósság-finanszírozásnak sokkal magasabb. Emellett mind a háztartás, mind a vállalati szektornak a GDP-arányos adóssága is kisebb volt. Egy nagyon alacsony munkanélküliségi ráta volt, egy magas foglalkoztatással. A háztartásoknak a jövedelmi helyzete, az kedvezően alakult, így a megtakarítási képességük is magasabb szinten volt, mint 2008-ban. Ugye ezek mind-mind ellenállóbbá tették a magyar gazdaságot.

„Emiatt kisebbek a gazdaság veszteségei is” – tette hozzá Virovácz Péter, az ING bank vezető elemzője.

Hogyha nem egy ilyen erős alapokon nyugvó gazdaságot ért volna ez a válság, akkor könnyen lehet, hogy kétszámjegyű visszaesésről beszélünk. Vagy lehet, hogy megmaradna ez a fajta visszaesés, viszont még többet kellett volna a kormányzatnak költeni ahhoz, hogy ne érje ekkora sokk a gazdaságot. Vagyis akkor lehet, hogy az államadósság-mutatónk és a költségvetési mutatónk lennének még ennél sokkal-sokkal rosszabbak.

Az államadósság 2009-ben a GDP 80 százaléka körül volt, ezt 2020-ra nagyjából 66 százalékra sikerült csökkenteni.

Ez a kedvező helyzet biztosított mozgásteret a kormány számára a gazdaságvédelemben. A plusz kiadások miatt viszont az idei év végére várhatóan ismét 78 százalékra emelkedik a mutató. Ám ezzel még mindig a középmezőnybe tartozunk majd Európában.

Az államadósságot illetően várhatóan 2021-ben már visszatér a csökkenő pálya, és 2022-től pedig akár ez gyorsulhat is. 2021-re az elemzők és a kormány is 3 és 4 százalék közötti gazdasági növekedéssel számol.

A gazdaság egésze várhatóan 2022 közepére lehet túl a válságon.

Válságkezelés – A munkahelyek megvédése volt a kormány elsődleges célja

Alig több mint egy évtized leforgása alatt két globális válság is végigsöpört a világgazdaságon. 2008 környékén a féktelen hitelezés miatt robbant ki pénzügyi válság, 2020-ban pedig koronavírus miatti járványhelyzet okozott gazdasági recessziót.

Az idei évet emiatt a válságkezelés határozta meg.

A korábbi válság alatt a Gyurcsány-, és Bajnai-kormányok a mások által kijelölt utat követték, külföldi hitelekre és brüsszeli útmutatásra támaszkodva. A polgári kormánynak azonban, ahogy korábban mindig, úgy most a válságkezelésben is a hazai érdekek megvédése volt a célja úgy, hogy ne adósítsa el meggondolatlanul az országot.

„Ennek megfelelően a gazdaságvédelem középpontjában 4 alapelv áll” – mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára az M1 Summa című műsorában.

Az első, hogy adat alapon, és közös felelősségvállalásra építve hoz döntéseket a kormány. Vagyis minden gazdasági szereplő kiveszi a részét a válságkezelésből. A második, hogy munka- és tudásalapú társadalmat építünk Magyarországon, és ettől a válság ellenére sem térünk el. A harmadik, hogy megvédjük Magyarországon az összerendezett tudást, a negyedik pedig, hogy segítünk felkészülni a vállalkozóinknak arra, hogy a világgazdaság átrendeződéséből nyertesen jöjjenek ki.

December 19-én Orbán Viktor bejelentette, hogy a vállalkozásoknak és a családoknak változatlan formában meghosszabbítják a hitelmoratóriumot, a bezárni kényszerülő cégeket decemberben és januárban is a bérköltségük kétharmadának elengedésével és átvállalásával támogatja a kabinet.

Ezen felül a KKV-knak és az egyéni vállalkozók iparűzési adóját a felére csökkentik

január 1-jétől, a gyermeket nevelő és gyermeket váró családokat pedig 6 millió forintig kedvezményes, legfeljebb 3 százalékos kamatozású lakásfelújítási hitellel segítik.

A Gazdaságvédelmi Akciótervben meghirdetett háromféle bértámogatással mintegy 280 ezer munkavállalón segített a kabinet, az egyéb intézkedésekkel, mint például a célzott adó- és járulékcsökkentéssel, a hitelmoratóriummal, a beruházásösztönző és hitelprogramokkal mintegy 1,4 millió munkahelyet védtek meg.

A KSH szeptemberre vonatkozó adatai szerint a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt, ami a 7,5 százalékos európai átlagnál, 3,2 százalékkal volt alacsonyabb. Ezzel az uniós rangsorban a 4. helyen álltunk.

Tehát egy ilyen helyzetből indultunk ki, egy ilyen helyzetben érte a magyar munkaerőpiacot a válság, meg egyébként a régiós munkaerőpiacot is. És emellett a gazdaságpolitika is arra fókuszált, amikor ki kellett találni, hogy akkor most igazándiból mire is költsünk, mit védjünk meg először, a munkaerőpiac volt fókuszban.

Magyarországot csak Málta, Lengyelország és Csehország előzte meg e tekintetben.

Mi most befektetéskontrollal védjük a magyarországi működő tőkét. Ez azt jelenti, hogyha valaki ma Magyarországon külföldiként vállalkozást szeretne vásárolni, akkor először megbizonyosodunk afelől, hogy a továbbfoglalkoztatásban, a továbbfejlesztésben érdekelt-e. Ha így van, akkor engedélyezzük a tranzakciót, ha nem így van, akkor nem engedélyezzük.

„Az összerendezett tudás megvédését szolgálja a kutatás-fejlesztési munkakörben dolgozók számára létrehozott bértámogatási konstrukció, ami ugyancsak óriási versenyelőnyt jelenthet hosszú távon” – jegyezte meg György László.

A világon egyedülálló módon, kutató-fejlesztői és innovatív munkakörben dolgozók számára egyedi bértámogatási programot indítottunk.

A kutató-fejlesztői és innovatív munkakörben dolgozók esetén három hónapra az állam átvállalta a munkaerőköltségnek a 40 százalékát. Ezek azok a munkahelyek, amelyek a többi munkahely működéséhez elengedhetetlenül fontosak.

A kabinet gazdaságvédelmi intézkedésekre egyébként a GDP 18-20 százalékát csoportosítja át, ideértve a jegybank által meghirdetett programokat is. A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a tavasz során összesen 3000 milliárd forint új forrást biztosított a pénzügyi rendszer védelmére.