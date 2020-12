Szijjártó: Több milliárdos beruházás Magyarországon, újabb munkahelyek kerülnek megvédésre

Megosztás Tweet



Három nagy multinacionális svéd tulajdonban lévő vállalat döntött úgy, hogy Magyarországra újabb beruházásokat hoz, 5,8 milliárd forint értékű fejlesztéseikhez a magyar kormánytól 1,8 milliárd forintnyi támogatást kapnak, ezáltal 7500 munkahelyet tudnak megvédeni – mondta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

Szijjártó Péter hozzátette, a kormány a Nagyvállalati beruházásösztönző programban járul hozzá a fejlesztésekhez.

Az Autoliv Kft. az autóiparban támasztott biztonsági követelményekre reagálva még jobb biztonsági öveket, míg a Haldex Hungary Kft. olyan új típusú elektronikus fékrendszert fog gyártani a támogatás segítségével, amely növeli a tehergépjárművek biztonságos haladását. A Dometic Zrt., amely a hűtőgépek gyártásában volt úttörő világszerte, a mostani beruházásával még több hűtőgép előállításához alkalmas gépsorokat vásárol, mindez hozzájárul a vállalat export hányadának növekedéséhez is.

Mindhárom svéd vállalat a világpiac meghatározó szereplője a saját szegmensében – mondta a miniszter, kiemelve: az ehhez hasonló vállalati beruházási döntések világítanak rá arra, hogy Magyarország az új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozik.

Közölte,

a koronavírus-járvány hatására új világgazdasági korszak kezdődött, amelyben nagy a verseny a beruházásokért.

Magyarország számára ezért fontos, hogy politikai stabilitás jellemzi az országot, Európában itt a legalacsonyabbak az adók és a szakképzett munkaerő is rendelkezésre áll – tette hozzá Szijjártó Péter, aki úgy vélte, mindezeknek köszönhető, hogy az ország mindig jó eséllyel száll be a beruházásokért folytatott versenybe, amelyek nagy részét meg is tudja nyerni.

A tárcavezető a sajtótájékoztatón egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország és Svédország már 100 éve áll diplomáciai kapcsolatban, a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatfelvétel 100. évfordulóját.

Pallai Miklós, az Autoliv Kft. ügyvezetője elmondta, az Autoliv egy nagy nemzetközi svéd cég, amelyet 1953-ban alapítottak, már 27 országban van jelen és 65 ezer munkavállalót foglalkoztat. A világ legnagyobb passzív biztonsági termékeket gyártó vállalata, amelynek a magyarországi cége 1991-ben jött létre Sopronkövesden.

Az Autoliv Kft. 9,3 millió eurós beruházással jelentkezett a mostani kormányzati pályázatra, amihez 30 százalékos intenzitású támogatást kaptak.

Lukáts Ákos, a Dometic Zrt. vezérigazgatója közölte, a Dometic cégcsoport egy globális vállalat, amely olyan eszközöket gyárt, amelyeket kültéri tevékenységeknél (például hajózás, lakóautós kirándulás) használnak.

Jászberényben 2001-ben létesült a Dometic Zrt., amely előtte még az Electolux cégcsoporthoz tartozott és a gyárban már akkor is hűtőkészülékek gyártásával foglalkoztak.

A cégcsoport tavaly 1,8 milliárd eurós árbevételt ért el 2200 munkavállalóval. A jászberényi gyár pedig tavaly 9,6 milliárd forintos árbevételt tudott felmutatni.

A vállalat a mostani támogatásnak köszönhetően a hatékonyság növelése érdekében 2,5 millió eurós beruházást fog végrehajtani.

Keszey Balázs, a Haldex Hungary Kft. ügyvezetője pedig arról számolt be, hogy a Haldex, amely ma már 19 országban van jelen fejlesztési, értékesítési és gyártási központtal, 1887-ben jött létre Svédországban.

A vállalat a nehéz gépjárművek (buszok, teherautók) fék- és felfüggesztési rendszereihez gyárt és forgalmaz alkatrészeket világszerte.

Magyarországon a gyártás 2004-ben kezdődött, a cég Szentlőrinckátán található. A Haldex úgy döntött, hogy Magyarországon gyártják majd az új pótkocsi elektronikus fékrendszer központi vezérlőegységét és a hozzá tartozó kisegítő egységet. Az új termék piaci bevezetéséhez és a gyártó kapacitások kiépítéséhez járult hozzá a kormány, a beruházás értéke 1,5 milliárd forint.

A címlapfotó illusztráció.