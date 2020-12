Vírusálló magyar hibrid startup köti össze a lakáskeresőket és az eladókat

Megosztás Tweet



Magyarországon elsőként a teljes ingatlanközvetítési folyamatot digitalizálja egy magyar startup, ennek köszönhetően az ingatlanközvetítőket helyettesítő tanácsadók kizárólag az ügyfelekkel foglalkoznak. A Livlia rendszerében az aktuális piaci adatok alapján minden egyéb adminisztratív folyamatot algoritmusok végeznek. Az ügyfélközpontú rendszert pedig a nagy hálózatoknál elérhető átlagos jutalék díjának akár feléért is tudják biztosítani. Ercsey-Orbán Péter, a Livlia ügyvezetője arról beszélt, hogy a technológiát már évek óta fejlesztették, és a koronavírus-járvány miatt most hatványozottan szükség van a szolgáltatásukra – olvasható a cég közleményében.

Az ingatlanközvetítés egyik legnagyobb hátulütője, hogy a hirdetések megírása, értékelése, valamint kezelése időigényes, emiatt jóval kevesebb figyelem jut az ügyfelekre.

Ezt a módszert hivatott leváltani az adatok alapján történő döntéshozatalt segítő hibrid ingatlanközvetítő startup, mely – az ingatlanok bemutatásának kivételével – valamennyi folyamatot hatékonyan menedzseli online felületén.

Ercsey-Orbán Péter, a Livlia ügyvezetője elmondta, hogy 2017-ben kezdték el – nyugat-európai mintára – a teljes ingatlanközvetítést digitalizálni: előbb egy újgenerációs ingatlanportál létrehozásával megismerték a vevői oldalt, és ezután kezdtek átfordulni az eladók felé. Így alakult ki a cég végleges formája.

Minimálisra csökkenhet a személyes találkozások száma

A Livliánál a tanácsadók kizárólag az ügyfelekkel foglalkoznak, minden egyéb folyamatot algoritmusok végeznek, így a piacon elérhető átlagos jutalék díjának harmadáért tudják biztosítani a szolgáltatást.

Az ügyfelek online követhetik nyomon, hogy milyen árstratégiát javasol számukra a Livlia rendszere, és azt is, hogy kik érdeklődnek az ingatlanok iránt. Ercsey-Orbán Péter közölte, hogy

amikor a koronavírus-járvány tavasszal kitört hazánkban, a szolgáltatás fejlesztése már gőzerővel zajlott.

„Alapvetően olyan piaci környezetre készültünk, amelyben a digitális transzformáció még gyerekcipőben jár. A vezető ingatlanfranchise-ok látták, hogy ez be fog következni, de nem volt rajtuk kellő nyomás, mindig más volt a prioritás. Amikor beütött a krízis, minden ingatlanszolgáltató ráeszmélt, hogy nincs felkészítve a rendszer az azonnali átállásra, pedig másként nem tudják kiszolgálni az ügyfeleket. Végül egy megváltozott piacra tudtunk kilépni, jól célzott és jól időzített szolgáltatásként” – magyarázta a Livlia ügyvezetője.

Mint fogalmazott, egy ingatlan értékesítése során nem lehet lezárni az üzletet személyes találkozó nélkül, hiszen ez életünk egyik legnagyobb vagyontárgya, amit senki nem vesz meg látatlanban. A kérdés tehát nem az volt, hogy találkozás nélkül le lehet-e bonyolítani az adásvételt, hanem az, hogy mennyire lehet minimalizálni az érintkezések számát.

Az aktív piaci szereplők nehezen tudták megugrani ezt az akadályt. A lakásbemutatásokat próbálták online megtartani, de ez abszolút nem működött. A hibrid ingatlanközvetítő startupot viszont ez sem érte váratlanul, hiszen

minden folyamatot úgy építettek fel, hogy a lehető legkevesebb legyen a kontaktus.

„Az ügyfeleket a pénzmosási törvény alapján azonosítani kell, nálunk ez online videóazonosítás formájában történik meg, hasonlóan, mint a bankoknál. Emellett többek között ügyvédi és adózástámogatási segítséget is tudunk biztosítani” – értékelt Ercsey-Orbán Péter.

Mérföldkőhöz értek, de a fejlesztés folytatódik

Ercsey-Orbán Péter arról is szót ejtett, hogy a számok már néhány hét alatt is azt igazolták, hogy az emberek a várakozásokon felül fogékonyak a hibrid ingatlanközvetítésre. Mind az eredmények tekintetében, mind pedig a felhasználók hozzáállását tapasztalva biztatóak a visszajelzések.

Felhívta rá a figyelmet, hogy az ingatlan bemutatását az érdeklődők részére a Livlia ügyfeleinek kell elvégezniük, így

a cégnek plusz irodákat és közvetítői flottát sem kell fenntartania.

Ha azonban valaki igényli a hagyományos ügyintézést, arra is lehetőséget biztosítanak a hibrid rendszerben. A cég stratégiai partnerén keresztül ilyen, úgynevezett hagyományos szerződést is lehet kötni, ezáltal a megszokott lakásbemutatás is részét képezi a megállapodásnak.

A Livlia jelenleg egy több mint 20 fős csapattal dolgozik, de a rövid távú célok között szerepel az állomány bővítése. Hatékonyságuk alapja a technológiában keresendő, az alapítók közül mindenkinek releváns tapasztalata van az iparágban. Az indulás egy mérföldkő az életükben, de további fejlesztésekben is gondolkoznak, és idővel a határon túl is terjeszkednének majd.

