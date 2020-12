Nincs generációs ellentét, a vásárlók nagy többsége betartja a szabályokat

Megosztás Tweet



A vásárlási idősáv – a járványügyi szakemberek tapasztalatai alapján – vitathatatlanul védte a vásárlókat, amit a többségük be is tartott. Ugyanakkor a kormány jól időzített az időkorlát szombati felfüggesztésével, hiszen a karácsonyi vásárlások túlnyomó része az ezüst- és aranyvasárnap közötti időszakra esik – mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Mi nem vitatjuk, hogy a vásárlási idősáv indokolt-e vagy nem, ezt a járványügyi szakembereknek kell eldönteniük. Ugyanakkor a kormány nagyon jól időzített, hiszen a karácsonyi bevásárlás legerősebb időszaka az ezüst- és az aranyvasárnap közötti időszak, továbbá az a néhány nap, ami 24-éig hátravan – mondta Vámos György.

A szakember elmondta: ilyenkor fordul meg a legtöbb vásárló az üzletekben, még akkor is, hogyha visszafogottabbak a vásárlások a járvány miatt. De a forgalom az őszi hónapokhoz képest növekedni fog, és például élelmiszerekből vagy drogériatermékekből még nagyobb is lesz, mint az előző évben volt.

Vámos György megjegyezte:

„nem volt itt semmiféle generációs ellentét, amit egyesek emlegettek.”

Minden korlátozó intézkedés alkalmazkodást kíván meg, és a vásárlók döntő többsége, majdnem mindenki hordja a maszkot. A 19 órás boltzárást mindenki betartja, és az idősávot is tudomásul vették. Az más kérdés, hogy előfordult, hogy valaki „beleszaladt” egy olyan időpontba, amikor nem már mehetett be a boltba – fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy karácsony után a kormány visszaállíthatja az idősek vásárlási idősávját, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára elmondta: a kormány folyamatosan vizsgálja, hogy mikor milyen intézkedésre van szükség.

Mi járványügyi kérdéseket nem érintünk, ha a kormány úgy látja, hogy a felfüggesztés után ismét be kell vezetni (a vásárlási idősávot), az nyilván a járványhelyzet rosszabbodását jelentené. Ezért is nagyon fontos az az intelem, hogy tartsuk be a jelenlegi szabályokat, hiszen azzal tudjuk megelőzni, hogy bármilyen újabb korlátozás legyen – jelentette ki.

Vámos György elmondta, hogy „utolsó pillanatos bevásárlás” biztos, hogy idén is lesz, a szövetség azonban arra biztatja az embereket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a karácsonyi bevásárlást.

Vannak üzletek, amelyek 24-én rövidebb nyitvatartással fogadják a vásárlókat, bár 14 óráig nyitva lehetnek, de lesz olyan üzlet, amelyik már délben bezár, és egyes iparcikáruházak pedig ki sem nyitnak ezen a napon.

Érdemes tehát a nyitvatartásra is odafigyelni, és a járványhelyzet miatt mindenképpen célszerű előbb vásárolni. Úgy érzékeljük, hogy ennek már ezüstvasárnap is voltak jelei, hiszen sokan vásároltak ezen a napon. Ez annak a jele, hogy vannak vásárlók, akik nem hagyják az utolsó pillanatra a vásárlást – mondta.

Bármilyen szabályt alkotnak, annak a végrehajtása mindig a vásárlókon múlik

– hangsúlyozta vámos György.

A szakember szerint a vásárlók többsége eleve jogszabálykövető, de sok olyan bolt van, amely erre még „rátesz egy lapáttal”, például úgy, hogy valamilyen módon korlátozza a vásárlók számát. Ugyanakkor a vásárlók is óvatosabbak, mint tavasszal voltak, és ez látható – jelentette ki a kereskedelmi szövetség főtitkára.

A címlapfotó illusztráció.