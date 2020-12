Példátlan könnyítést vezettek be az autóipari gyártóknál

A koronavírus-járvány sosem látott kihívások elé állította az autóipart is. A világjárvány miatt a legtöbb vállalat szigorú óvintézkedéseket vezetett be, emiatt sok kötelező ellenőrzést nem tudtak elvégezni az auditorok. A Nemzetközi Autóipari Szövetség (IATF) több könnyítést is tett az elmúlt 8 hónapban, ennek értelmében a cégek például elhalaszthatták az aktuális auditokat. Mivel azonban sok helyen még mindig nem lehetséges személyes ellenőrzés, 2020 novemberétől bevezették a távauditokat. Ez rengeteg cégnek esélyt jelent arra, hogy ne veszítse el a tanúsítványát.