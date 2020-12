A járvány ellenére is jobbak a gazdasági mutatók, mint 2010-ben

Megosztás Tweet



Magyarország finanszírozása nemcsak az idei évre, hanem a következő évekre is biztosított. Elegendő forrás áll rendelkezésre az ország működtetésére, a járvány elleni védekezésre és a gazdaság újraindítását szolgáló programok finanszírozására – ezekről beszélt Varga Mihály pénzügyminiszter az Országgyűlés ülésén.

„Álságos ezeket a kritikákat azoktól hallani, akik 2010-re csődbe taszították az országot, akik kedvező időszakban is növelték az államadósság arányát, és akik még a válságot megelőző időben is 6-8 százalékos költségvetési hiánnyal kormányoztak. Ezzel szemben a polgári kormány volt az, ami

az elmúlt tíz évben leszorította az államadósságot, áttért a fegyelmezett és következetes költségvetési gazdálkodásra, csökkentette az ország kitettségét, rendbe tette az ország pénzügyeit”

– mondta Varga Mihály.

„A 2008-ban megjelenő válság előtt egy nagyon magas költségvetési hiány volt, 2006-ban ez meghaladta a 9 százalékot. Az akkori kormányzatnak nagyon sok hitele volt a pénzpiacon” – mondta Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági üzletágának vezetője a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

„A jegybank is indított finanszírozási programot, onnan is folyik be pénz a költségvetésbe” – tette hozzá a szakértő.

A politika legnagyobb különbözőségét mutatja a 2010-es év előtti és utáni időszak. Utóbbiban nem megszorító politika volt, hanem építő politika, ami egy erősebb gazdaságot hozott.

A vállalkozások és a háztartások nem feltétlenül azt érezték most, hogy megszorításokat hajt végre a kormány.

A Századvég munkatársa elmondta, „hónapról hónapra kijön a munkaerőpiaci adat, akkor mindig megnézzük, hogy ez az adat, hogyan alakult az előző év azonos időszakához képest. Az augusztus–októberi időszakban az jött ki, hogy 38 ezer fővel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt. Azonban a 2010-es adathoz képest ez még mindig plusz 700 ezer fő körül van”.

Ha többen dolgoznak, akkor többen fizetnek be adót, kevesebb embernek kell segélyt fizetni, tehát ez a költségvetésnek mindenképpen jó.

Az életszínvonalat vizsgáló adatokról minden évben megjelenik a Központi Stataisztikai Hivatal friss kiadványa, melyben szerepel egy definíció, a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya. Ez 2010-ben 31,5 százalék volt, majd 2012-re fölment 34,8 százalékra, majd ezután következett be az erőteljes csökkenés, 2019-ben 17,7 százalék volt az arány. Tehát a szegénység felszámolásában érdemi javulás történt.

„Ezzel az adattal az Európai unióban sem kell szégyenkeznünk, bár még ott a 2019-es adatok nem jelentek meg”

– tette hozzá a Századvég munkatársa.

