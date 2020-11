Jöhet a startup tőzsde

Megosztás Tweet



Egy magyar fejlesztésnek köszönhetően minden eddiginél átláthatóbbá válik a közép-kelet-európai startup ökoszisztéma. A Devora Lime csapattal közösen fejlesztett RocketShepherd dinamikus adatbázisban a hazai és regionális innovációk egy helyen lesznek felfedezhetőek. A startupok cégre szabott elemzéseket kaphatnak saját hiányosságaikról és termék javaslatokat ezen hiányok javításaira, azért hogy gyorsabban felzárkózhassanak a nemzetközi versenytársaikhoz. Sebastian Tamas a cég ötletgazdája és vezérigazgatója arról beszélt, mostanáig nem volt olyan automatizált forrás a régiós startup szereplőkről, ami releváns és friss adatokkal mutatja be a valós ökoszisztémát, újításuk éppen ezért áttöréssel ér fel. Víziójuk, hogy a jövőben egy index alapú startup tőzsdét hozzanak létre, ahol startup iparágakba lehet majd befektetni egy úgynevezett ’Exchange Traded Fund’ modellen keresztül.

Sebastian Tamas hosszú éveken át dolgozott az amerikai és francia befektetési és tőzsdei piacokon, majd 2017-ben tért vissza Budapestre, hogy segítse a Magyarországon újrainduló startup ökoszisztémát. 2018-ban döntött úgy, hogy egy piacteret fejleszt, amely a régióban automatizált módon képes a startup vállalkozásokat a helyi majd globális versenytársakkal tételesen összehasonlítani. A RocketShepherd cég adatbázisában jelenleg több mint 800 ezer startup vállalkozás szerepel. A platform béta verziója (www.rocketshepherd.com) már élesben is elérhető, elsőkörben a magyar ökoszisztéma adataival.

A RocketShepherd vezérigazgatója arról beszélt, hogy mostanáig nem volt centralizált és standardizált módon átlátható a startupok fejlődési adatai és rizikófaktorai, alapjaiban ezen szeretett volna változtatni.

„Eddig az összehasonlítás legnagyobb akadálya az volt, hogy a startupok önkéntesen és manuálisan töltötték fel adataikat több felületre, ami sok hibához és hiányossághoz vezetett. A már meglévő adatbázisokban pedig nem szerepel elég adat a közép-kelet-európai startupokról, mivel kutatásaink szerint csak 20-30 százalékát fedik le ennek a régiónak. Ezzel szemben a mi automatizált rendszerünk összegyűjtött minden mérhető meta-adatot és rizikófaktort a social media statisztikáktól kezdve a honlapmegtekintéseken át egészen az applikáció-letöltésekig, ezáltal közel 95 százalékos lefedettséggel dolgozunk. Ehhez az innovatív megoldáshoz egy olyan dinamikus partnerre is szükségünk volt, aki érti a startup világ szellemiségét. Ebben nyújtott hatalmas segítséget a Devora Lime Kft.” – magyarázta az ötletgazda, aki „startup ökoszisztéma pásztornak” nevezte magát.

(Fotó: rocketshepherd.com)

Teljes lefedettség a startup piacon

Mint fogalmazott, dinamikus adatbázisukban szerepel mind a közel háromezer Magyarországon létező startup szereplő. Ezeket saját automatizált módszerekkel gyűjtötték össze és kollégájával együtt még át is néztek őket egyesével, azzal a céllal hogy kisegítsék a sok vállalkozási tartalom angol nyelvre való fordítását. Ez azért is fontos, mert a felület kizárólag angolul lesz elérhető, ugyanis Sebastian Tamas szerint „nincsenek ebben az iparágban már országok, csak digitális ökoszisztémák ahol az angol nyelv a közös nevező.”

A RocketShepherd valójában egy startup a startupoknak. Az adatbázis a hazai innovatív vállalkozásokat is összeveti a nemzetközi cégekkel, majd felkínál nekik olyan partnereket, akiknek a segítségét igénybe tudják venni, ezáltal felzárkózhatnak versenytársaikhoz és megérthetik a nemzetközi iparági trendeket. Láthatják, hogy miben vannak lemaradva a többiekhez képest és milyen szolgáltatásokat tudnak igénybe venni ezek kiküszöbölésére. A felület egyébként szerkeszthető, a cégek bármikor hozzá tudnak nyúlni a saját adatlapjukhoz.

Sebastian Tamas (Fotó: rocketshepherd.com)

„Ez az adat aggregálás azért is óriási előrelépés, mert a startupoknak csökkentjük az adminisztrációt, hogy bővítsük az innovációt. Régiós összevetésben így végre valós képet kaphatunk hazánk innovációs helyzetéről is. Sajnos eddig olyan volt, mintha autóversenyzés közben belenéznél büszkén a visszapillantó tükörbe, örülsz hogy ott van a többi autó mögötted, de nem esik le, hogy éppen téged köröznek le. A hozzánk regisztrált cégek esetében ez most megváltozik, mert pontosan látni fogják, hol helyezkednek el az innovációs versenypályán. Ez egy igazi reality check.” – magyarázta.

Startup tőzsde, az iparág Szent Grálja

A RocketShepherd víziója létrehozni a jövőben egy teljesen új koncepciót: az index alapú startup tőzsdét. Ha valaki például a magyar vagy regionális fintech iparba szeretne befektetni és nem csak egy fintech startupba, akkor egy olyan származtatott vagy kriptóvaluta alapú terméksorozatot fog előállítani, ahol ez lehetségessé válik.

„Minden információt ami az innovációs ökoszisztémához kapcsolódik összegyűjtünk és automatikusan frissítjük mesterséges intelligenciával. Ezt saját metodológiánk szerint majd súlyozzuk, hogy előállítsunk egy új fajta szektor specifikus index árfolyamot aminek periodikus mozgásával lehet kereskedni. Az így létrejövő iparági trendeket befektethetővé tesszük, ami az iparág Szent Grálja.” – mondta Sebastian Tamas.