Az idei fenyőfa vásár más lesz, mint a korábbiak

Megosztás Tweet



Megkezdődött a fenyőfa vásár szezonja, a termelők már elkezdték a fák kitermelését. A hazai termesztésű fajtáknál kismértékű drágulás várható. A vírushelyzet kockázatokat rejt, de várhatóan idén is eljut a piacokra a korábbi évek mennyisége, a mintegy kétmillió fenyőfa.

Az idei szezon más lesz, mint a korábbiak a vírusválság miatt – mondta Orlóci László, a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! adásában.

A fenyőfák kivágása már november közepén elkezdődött. A várható keresletre való felkészülés miatt ezért a termelőknek már most ismerniük kell a piaci lehetőségeket. Mivel a korlátozások megnehezíthetik az értékesítést, ezért erre is fel kell készülni – tette hozzá.

Orlóci László elmondta, hogy a termelők abban reménykednek, hogy a járványhelyzet ellenére nem lesz akadálya a szabadtéri értékesítésnek.

Hogy alakulnak az árak?

Az árak alakulását több tényező is befolyásolja, elsősorban a piacra kerülő mennyiség, míg az import fenyők esetében a forint gyengülése is meghatározó.

A behozatal a teljes piac 20 százalékát teszi ki. A manapság népszerű Nordmann-fenyő döntő többsége Németországból és Dániából érkezik, bár ebből Magyarországon is termesztenek, de a klímaváltozás miatt ez egyre nehezebb.

Az elmúlt években nagyon divatos lett a Nordmann-fenyő, mert tartósabb, és nem hullajtja tűleveleit.

Hiányoznak az idénymunkások

A kitermelés munkaigényes feladat, de a termesztés is sok munkával jár.

Négy-öt év, amíg egy fenyőcsemetéből karácsonyfa lesz, de közben is sok a munka, és a nyári aszályok ellen is védekezni kell. A fő ültetvényeken, az Őrségben és Zala megyében is előfordulnak súlyos nyári aszályok.

A fenyőfák kivágása élőmunka-igényes feladat, és most nehéz munkaerőt találni. Az üzletágban működő családi vállalkozók mindig is igényelték az idénymunkásokat, de idén a beutazási korlátozások miatt nem jöhetnek külföldről.

A hazai munkaerő bevonásáról elmondta, hogy a munka megtanulható, de ezt a fajta nehéz fizikai munkát nem szeretik. A szezonalitás miatt ráadásul gyorsan is kell dolgozni. „Nem egy népszerű munka, és nem lehet ebből meggazdagodni” – mondta Orlóci László.



Kedvező fejlemény, hogy az időjárás idén kedvezőbb, mint egy éve, hidegebb van és párásabb a levegő, ami segít a fenyőfák tartósságának megőrzésében.