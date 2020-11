Zöldülnek a pénzügyek és az MNB is

Megosztás Tweet



A Magyar Nemzeti Bank számára kiemelten fontos a környezeti fenntarthatóság összekapcsolása a pénzügyekkel, közben a jegybank saját ökológiai lábnyomának csökkentését is célul tűzte ki - mondta Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a Napi.hu 2020. Zöldgazdaság 2020 című online konferencián pénteken.

Megjegyezte, az MNB fő eszköze a fenntartható gazdaság elősegítésére a zöld tőkekövetelmény-kedvezmény nyújtása a bankoknak. Nagy valószínűséggel állítható, hogy a zöld beruházásokra nyújtott hitelek kockázatossága alacsonyabb, miután a beruházónak a fejlesztés révén megtakarítása keletkezik – fejtette ki az alelnök.

Kandrács Csaba azt is hozzátette, hogy a zöld tőkekövetelmény-kedvezmény egy részét a bankoknak tovább kell adni az ügyfél számára minimum 0,3 százalék kamatkedvezmény formájában.

Az MNB zöld programjával a térségben vezető szerepre törekszik – hangsúlyozta az alelnök, aki arra is kitért, hogy a tőkekedvezményt a zöld hitelek folyósítására egyelőre még csak a lakossági hiteleknél vezették be, de hamarosan elérhetővé válik a konstrukció a vállalati kölcsönöknél is.

Magyarországon a vállalatok számára egyelőre zöld kötvények vásárlására nyílik lehetőség – jegyezte meg Kandrács Csaba. Utalt arra, hogy az Európai Unió is hasonló irányba gondolkodik, zöld feltétel teljesülése esetén 25 százalékos tőkekövetelmény-kedvezményt kaphatnak a közszolgáltatások finanszírozó pénzintézetek.

A fenntartható tőkepiacról is beszélt az alelnök, ezen a területen a cél az, hogy a zöld tőkepiaci termékek minél inkább meghonosodjanak az országban.

A magyar piacon már megjelentek az úgynevezett zöld kockázatitőke-alapok és befektetési alapok, és 2020-ban megtörtént az első zöld kötvény kibocsátás az állami és a vállalati piacon is - idézte fel az alelnök utalva arra, hogy bőven van tér még a növekedésre.

Kandrács Csaba az MNB tőkepiaci terveit ismertetve arra is kitért, hogy egyebek mellett a Nemzeti Fenntartható Tőkepiaci Stratégia alkotását tervezik.

Az alelnök beszélt a nemzeti energiastratégiáról is, miszerint a megújuló villamosenergia termelési kapacitást az ország 2030-ra a jelenlegi ötszörösére növelné, 2040-re pedig a nyolcszorosára.

Az MNB a jövőben az eddigi, a tőkekövetelményt érintő kedvezmények mellett a zöld kötvény programmal és hitelgarancia programmal segítheti a megújuló energia beruházásokat - mutatott rá az alelnök.