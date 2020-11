Megosztás Tweet



Bárhol, bármikor, baromfi. Jól teszed, ha ezt eszed! Kampány indult a baromfihús és a tojás fogyasztásának ösztönzésére. A kezdeményezés a baromfihús sokféleségét mutatja be, és az a célja, hogy a hazai csirke-, pulyka-, kacsa- vagy libahús minél változatosabb formában kerüljön a magyar családok asztalára.

Régóta célja volt a Baromfi Termék Tanácsnak, hogy valamilyen módon a hazai étkezésben, fogyasztásban rendkívül fontos szerepet betöltő baromfitermékeket, baromfihúst és a tojást a későbbiekben próbáljuk meg egy kicsit magasabb szintre emelni a hazai fogyasztásban. Nem fogyasztunk keveset jelenleg sem, de azt gondoljuk, hogy a belföldi fogyasztásban betöltött szerepe talán még nem érte el a maximumot – mondta Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács elnöke.

Magyarországon a baromfihús a legnépszerűbb állati eredetű fehérjeforrás, és az egy főre jutó tojásfogyasztás is évről évre emelkedik.

Az ágazat számára az is fontos, hogy a növekvő keresletet hazai forrásból fedezze.

Nagy István agrárminiszter kifejtette, a magyar baromfitermék népszerű a hazai fogyasztók körében, hiszen az éves húsfogyasztásban az egy főre jutó 35 kilogrammos baromfihús-fogyasztással az élvonalba tartozunk a húsok közül. És örvendetes, hogy a tojásfogyasztásunk az utóbbi években folyamatosan nő, az egy főre jutó héjastojás-fogyasztás 2015-ben 133 darab volt, ami napjainkra 158 darabra emelkedett. Ez a fogyasztás mindenképpen megint csak az egészség felé való elmozdulást jelenti, hiszen ráébredt a lakosság arra, hogy egy olcsó, teljes értékű fehérjeforrásról beszélhetünk.

A kampány kiemelt célja, hogy bemutassa a baromfihús és a tojás széles körű felhasználását, a gasztronómiában betöltött szerepét. Az egyes felmérések szerint a baromfihús-fogyasztás lassú, de folyamatos növekedésével lehet számolni a következő években.

Baromfi Termék Tanács elnöke kiemelte, hogy a legtöbbet Magyarországon a csirkehúsból fogyasztjuk, ez körülbelül az összes fogyasztásnak mintegy 75-80 százalékát teszi ki. Örvendetes az is, hogy a pulyka- és a kacsahús is egyre népszerűbb, napjainkban közel annyi kacsahúst fogyasztunk, mint amennyi pulykát. A Baromfi Termék Tanácsnál úgy becsüljük, hogy ez olyan 3-3,5 kilót tehet ki kacsából is, illetve pulykahúsból is.

A liba fogyasztása elsősorban az ünnepekhez köthető.

Ilyen például a Márton-nap, amikor a népszokás szerint libahúsból készült étel kerül az asztalra. Most már egyre többen fogyasztják karácsonykor is különböző darabolt áruként a libahúst, és ennek nagyságrendi becslése egy kiló vagy valamivel egy kiló alatti fogyasztás lehet – tette hozzá.

Jövőre változnak a kiskereskedelmi üzletekben kapható tojások jelölései, így a jelenleginél pontosabb tájékoztatást kapnak majd a vásárlók. A tojásokon a származási országot is fel kell majd tüntetni, a hazai termelésűek esetében pedig a nemzeti zászlót is meg kell jeleníteni.



A címlapfotó illusztráció.