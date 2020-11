A magyarok kilencven százaléka ismeri és támogatja az új otthonteremtési programot

Megosztás Tweet



Nem régiben felmérést végeztek a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) képviselői, munkatársai éppen azért, hogy megtudják, ismerik-e az emberek az újabb otthonteremtési, családvédelmi programot.

A felnőtt lakosság körében nagyon sokan, körülbelül 90 százalék hallott ezekről a családvédelmi intézkedésekről, legtöbben az otthonfelújítási programról, nagyjából 80 százalék a csokhoz köthető áfacsökkentésről, áfa-visszaigénylésről, valamint a tetőtér-beépítésről is – ismertette az eredményeket a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöke.

Az elnök elmondta, ezután azt is megkérdezték, mennyire értenek egyet az intézkedésekkel. A válaszadók 90 százaléka egyet is ért az otthonfelújítással és a többi programponttal is 80-85 százalék egyet tudott érteni.

Nagyon széles rétegeket érnek el ezek az intézkedések,

az 1,2 és 3 gyermekesek is ugyanolyan módon, ugyanazokkal a feltételekkel tudják igénybe venni például az illetékmentességet és az otthonfelújítási lehetőséget – tette hozzá.

„Nemcsak a célcsoport, hanem akár a nagyszülői korosztály is azt nyilatkozta, tervezik, hogy a családjukba valaki igénybe fogja venni valamelyik intézkedést” – fogalmazott Fűrész Tünde.

Azt is mondta, a megkérdezettek közel 10 százalék gondolkodik a tetőtér beépítési lehetőség igénybe vételén. Az emberek 60 százaléka azt mondta, úgy érzi, hogy jó lenne, ha valamilyen felújítási munkálatokat tudna végezni a jövőben az otthonában, 50 százalék tervezi is, és közülük pedig a fele jogosult is, hiszen van gyermekük.

A csokhoz köthető intézkedésekről kijelentette, inkább a fiatalabb korosztály körében népszerű. A válaszadók 76 százaléka szerint elősegíti a gyermekvállalást az otthonteremtési program és

87 százalék szerint javítja a családok életszínvonalát.

Ehhez kapcsolódóan közölte az elnök, hogy 2015 óta, amióta elindult az otthonteremtési program átlagosan 10-11 négyzetméterrel nőtt az átlagos lakásméret. Úgy véli, hogy a január elsejétől bevezetésre kerülő intézkedések még inkább segíteni fogják, hogy tovább javuljanak a családok lakhatási feltételei.

A címlapfotó illusztráció.