Egyelőre nincs roham az üzletekben

Megosztás Tweet



Az élelmiszerüzletekben nem volt a tavaszihoz hasonló roham, illetve az átlagosnál több vásárló szerdán napközben, de a kereskedők arra számítanak, hogy esténként élénkül majd a forgalom az előre hozott zárás miatt.

Tavasszal a koronavírus-járvány első hullámában megjelent pánikvásárlás oka az volt, hogy áruhiánytól féltek a vevők, de miután kiderült, hogy nem kell ettől tartani, így most nincs jele vásárlói rohamnak – mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára szerdán az MTI-nek. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kereskedők jelzései alapján sok üzletben a kora délutáni órákban a szokásosnál valamivel nagyobb volt a forgalom.

A főtitkár hangsúlyozta: a tavaszi helyzettől eltérően most az élelmiszerüzleteknek is be kell zárniuk a megszokottnál korábban, a boltok többsége ugyanis este 7-nél tovább szokott nyitva tartani. Így át kell ütemezniük a beszerzéseiket azoknak, akik eddig késő este jártak bevásárolni – jelezte.

Mint mondta, a kereskedők arra számítanak, hogy a zárás előtti időszakban a szokásosnál nagyobb lesz a forgalom a boltokban. Vámos György kitért arra: a vásárlóknak meg kell szokniuk az új szabályokat.

Az OKSZ főtitkára elképzelhetőnek nevezte, hogy

lesznek olyan helyzetek, amikor a távolságtartási szabályok betartása érdekében az üzletek korlátozhatják az egyszerre ott tartózkodó vevők számát.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a jogszabály szerint este 7 óra után az üzletekben az ott dolgozókon kívül más nem tartózkodhat. Ez azt jelenti, hogy a vásárlást be kell fejezni legkésőbb este 7-ig, ami okozhat feszültséget a vásárlók körében, akik megszokták, hogy zárás előtt egy perccel is bemehettek a boltokba – fejtette ki.

A CBA kommunikációs igazgatója szintén azt jelezte az MTI-nek, hogy a délelőtti órákban nem volt az átlagosnál nagyobb forgalom az élelmiszerlánc üzleteiben, felvásárlási lázat egyáltalán nem tapasztaltak. Azt ugyanakkor Fodor Attila is hozzátette, hogy várakozásaik szerint az este 7 órás zárás miatt a késő délutáni és a kora esti időszakban meghaladja majd a forgalom a megszokottat.

Elmondta: a forgalom az elmúlt időszakban alacsonyabb volt a tavalyi azonos időszakhoz képest. Tavasszal az idősebbek vásárlására elkülönített idősávban nagyon visszaesett a forgalom, így a kereskedők számára kedvező, hogy most ilyen döntés nem született.

Fodor Attila közölte azt is: üzleteikben március óta a korábbiakhoz képest sokkal többször végeznek naponta fertőtlenítő takarítást, ennek gyakoriságát azóta sem csökkentették. A fertőtlenítés kiterjed minden olyan felületre, amellyel a vásárlók érintkezhetnek, például a bevásárlókocsikra, a kosarakra, a fogócsipeszekre, a hűtők kilincseire és a kasszák környékére.

A Lidl Magyarország az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a vásárlók megfontoltan és tudatosabban szervezik bevásárlásaikat, a keresletben lassú emelkedés tapasztalható, de nem indult el felvásárlás. Hangsúlyozták, hogy az áruházak áruellátottsága biztosított, az élelmiszerek pótlása és a polcok feltöltése folyamatos. Felhívták a vásárlók figyelmét arra is, hogy nincs szükség az élelmiszerek felhalmozására.

A Lidl megkülönböztetett figyelmet fordít az áruházi higiéniára, ennek érdekében külön rendelkezést hozott. Ennek részét képezi egyebek mellett a bevásárlókocsik és bevásárlókosarak fogantyúi, a vevőelválasztók, a bankkártya-terminálok és billentyűzetek, a kasszák, kasszaszalagok, kilincsek, fogantyúk és egyéb felületek fertőtlenítése naponta, erre speciális, széles spektrumú fertőtlenítőszert használnak – közölték.

A címlapfotó illusztráció.