Az euró nem oldja meg a gazdasági problémákat

Időben és kellő hatásfokú intézkedéseket hozott a kormány a járvány okozta válság kezelésére – mondta éves meghallgatásán kedden Varga Mihály pénzügyminiszter az Országgyűlés vállalkozásfejlesztési bizottságában. Kijelentette: az euró bevezetésére nincs céldátum.

Hozzátette: a gazdasági visszaeséssel párhuzamosan – ami a tárca számításai szerint 6–6,4 százalék között alakulhat 2020-ban – nagyobb államháztartási hiánnyal kell számolni. A vírusválság miatt mintegy 1400 milliárd forint adóbevételtől esik el a költségvetés idén. Varga Mihály hangsúlyozta: a jelenlegi helyzetben egyre több ember sokkal jobban fél a munkahelye elvesztésétől, mint a vírustól, ilyenkor nem a hiánycél az elsődleges szempont.

Szavai szerint most a magyar kormánynak is a munkahelyek megtartása érdekében kell folyamatosan újabb lépéseket tennie. Példaként említette az újépítésű lakások kedvezményes, öt százalékos áfájának bevezetését. Ez azt a célt szolgálta, hogy a vállalkozások és a háztartások is kedvezőbb helyzetbe kerüljenek – mondta.

A miniszter Csárdi Antal (LMP) kérdésére, hogy az áfacsökkentésnek mekkora a költségvetési vonzata, közölte: az 110-120 milliárd forint áfabevétel-kiesést okoz, ugyanakkor az

meg fog térülni az épülő lakások nagyobb számán, vagy az otthonhoz jutók elégedettségén keresztül.

Jelezte azt is: folyamatosan figyelik a változást a támogatás hatására, ami építőipari kapacitásokat tart meg. Z. Kárpát Dániel, a bizottság jobbikos elnöke szerint az újból bevezetett kedvezményes lakásáfa „a piac bizonytalanságban tartásának állatorvosi lova”. Varga Mihály közölte: a gazdaság változása indokolta ezt a hullámzást a szabályozásban, a kormány rugalmasan alkalmazkodik a helyzethez.

A bizottság elnöke kérdezte azt is, hogy mi az euró bevezetésének céldátuma, mert a gyenge forint/euró árfolyam a teljes nemzeti vagyon leértékelődését is maga után vonja. A pénzügyminiszter közlése szerint a magyar kormánynak nincs árfolyamcélja, változatlanul alkalmazkodik a piachoz, és az euró bevezetésére céldátum sincs.

„Az elmúlt években pont azok jártak picit jobban, akiknek nem volt céldátuma”

– mondta. Példaként említette a cseh és a szlovák relációt, ahol Csehország saját valutát használ, Szlovákia belépett az euróövezetbe. A szlovák gazdaság ettől nem került a cseh gazdaság elé, sőt, a cseh gazdaság fejlődött gyorsabban.

Varga Mihály kijelentette:

magyar tévedésről van szó, amikor sokan azt gondolják, hogy az euró megoldja a gazdasági problémákat.

Az euró nem oldja meg a problémákat, az eszközt jelent bizonyos célok eléréséhez – válaszolta a miniszter.

Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese szerint a magyar mentőcsomag aprócska, és nem sikeres a válságkezelés. A tárcavezető erre azt válaszolta, hogy elégedettség nincs, válságkezelés van, amikor előre nem látható folyamatokat kell kezelni, azok a kormányon kívüli okok miatt következtek be.

„A legfontosabb feladatunk, hogy a lehető legjobb válaszokat adjuk erre a helyzetre” – fogalmazott.

Rámutatott arra is, hogy a Moody’s hitelminősítő – amely a kormánynál objektívebben ítéli meg a magyar gazdaságot – szeptember végén adott stabilról pozitív kilátást a magyar gazdaságnak, mert látták a kormány által elindított programokat és eszközöket.

A címlapfotó illusztráció.