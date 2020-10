Januárig kivárnak az ingatlant vásárlók, így az eladók is

Megtépázta a lakásárakat a koronavírus. Évek óta nem volt akkora zuhanás a piacon, mint az elmúlt pár hónapban. Elsősorban a járvány miatti bizonytalanság okozza a kialakult helyzetet, vásárlóból is kevesebb van és a kínálat is megcsappant. Úgy tűnik, a legtöbben kivárnak. Az otthonteremtési kedvezmények bővülésével azonban jövőre akár fellendülés is jöhet – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.

Nemcsak hazánkban, hanem Európában is nagy a bizonytalanság a lakáspiacon – árulta el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője. A lakásvásárlás során személyesen is megnézik a lakásokat, de a kijárási korlátozások ebben sokakat akadályoztak.

Nagyon sokan kivárnak, egyrészt a koronavírus okozta gazdasági válság miatt, másrészt a kormányzat lakástámogatási intézkedéseinek bővülése miatt is. Ezek az intézkedések 2021-től lépnek életbe, így az illetékmentesség, az áfa-visszaigénylés lehetősége és a felújítási támogatás is. Az is nagy vonzerővel bír, hogy akár egy gyermek nevelése esetén is igénybe lehet venni ezeket a kedvezményeket – ismertette a szakértő.

A következő egy-másfél hónapot a vásárlók valószínűleg, elengedik és inkább megvárják a januári időszakot. Ebből is látszik, hogy nem elsősorban az egészségügyi szempontok, hanem gazdasági megfontolások vezetik az embereket.