Több mint 4,5 millióan dolgoztak Magyarországon augusztusban

A foglalkoztatás mértéke augusztusra elérte a tavalyi szintet: több mint 4,5 millióan dolgoztak Magyarországon – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára az M1 Ma reggel című műsorában.

György László a Központi Statisztikai Hivatal jelentését értékelve felhívta a figyelmet, 3,8 százalék volt a munkanélküliség, ami a harmadik legjobb adat az Európai Unióban.

Ugyanakkor augusztusban az ipari termelés volumene 2,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított adatok szerint a termelés ennél jóval kisebb mértékben, csak 0,2 százalékkal csökkent, azaz lényegében az egy évvel korábbi szinten maradt.

Úgy tűnik, hogy az exportkapacitások is versenyképesek, és a megrendelésállomány növekedése is bizakodásra ad okot.

„A középtávon előttünk álló időszakról pedig azt mondhatjuk, hogy (...) Magyarország a tíz legjobb beruházási célpont között van, s közel négyezer milliárd forintnyi, a GDP-nk majdnem 10 százalékának megfelelő új beruházásról született döntés Magyarországon” – fogalmazott.

A kormány arra számít, hogy az ipar a következő hónapokban is képes lesz a tavalyi szintet hozni a koronavírus-járvány ellenére.

Szólt arról is, a gazdaságvédelmi akcióterv során a kormány megvédte a munkahelyeket, sőt újakat hozott létre; most és a jövőben elsősorban az új munkahelyek létrehozására helyezik a hangsúlyt, illetve a beruházásösztönző támogatásokra.

A címlapfotó illusztráció.