Tíz cég nyert minősített partner címet a Zöld busz programban

A klíma- és természetvédelmi akcióterv részeként megvalósuló Zöld busz programban tíz piaci szereplő nyert minősített partner címet, és kapott jogosultságot a zöld busz demonstrációs mintaprojektben való részvételre – jelentette be Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára csütörtökön sajtótájékoztatón, Budapesten.

Kaderják Péter energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár és a Zöld Busz Programban minősített partner címet nyert cégek képviselői (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Ismertette, hogy a Zöld Busz Projektiroda minősített partneri felhívására nyolc pályázat érkezett, azok a konzorciumi partnerség révén tizenegy piaci szereplőt érintettek, az értékelést követően hét pályázat felelt meg a követelményeknek.

Az államtitkár ismertette, hogy a Zöld busz program minősített partnere címet kapott a BM HEROS LEK Kft., a BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. és a BYD Europe B.V. konzorciuma, a CS-PROCESS Mérnöki Kft., az Electrobus Europe Zrt., az EvoBus Hungária Kereskedelmi Kft. és az Inter Traction Electrics Kft. konzorciuma, a Kravtex Kft. és a SOR Libchavy spol. s r.o konzorciuma, valamint a Prim-Vol Trade Kft.

Kaderják Péter elmondta,

a minősített partnerek a program demonstrációs szakaszának kilenc helyszínén ingyen biztosítják azokat az elektromos járműveket, amelyeket az üzemeltetőknek és az utasoknak bemutatnak.

Az államtitkár hangsúlyozta, a Zöld busz program alkalmas arra, hogy a klímavédelmi törekvések mellett gazdaságfejlesztő feladatot is betöltsön, és hozzájáruljon a hazai buszgyártás talpra állításához.

Felidézte, Magyarország jelentős buszgyártó hagyományokkal rendelkezett, jelenleg becslések szerint az itthon előállított buszokban a hazai hozzáadott érték átlagosan nem haladja meg a 10-15 százalékot.

A nemzeti buszstratégia azt a célt tűzte ki, hogy a magyar buszgyártásban a hazai hozzáadott érték érje el a 60 százalékot.

Az ITM államtitkára megemlítette, az elektromos járművekhez szükséges akkumulátor előállítását biztosító beruházások valósulnak meg Magyarországon. Az ITM-en belül megkezdték a magyar akkumulátor szövetség létrehozásának előkészítését, továbbá stratégiát, akciótervet dolgoznak ki arra, hogy a magyar akkumulátoripar szervesen tudjon kapcsolódni az európai akkumulátor szövetségbe. Cél, hogy Európa ledolgozza hátrányát ázsiai és amerikai partnereivel szemben – tette hozzá.

Kaderják Péter szólt arról is, hogy a Zöld busz program demonstrációs mintaprojektben Debrecenben már kipróbálták az elektromos buszokat,

Békéscsabán tart a program bemutató szakasza, a következő helyszín Kaposvár, Kecskemét, Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Székesfehérvár, Esztergom és a Mátrai Erőmű térsége lesz majd.

Az államtitkár rámutatott arra is, hogy programban szükséges az elektromos buszok töltőinfrastruktúrájának kiépítése is, a projektiroda ebben a témában is pályázatot ír ki a piaci szereplőknek a minősített partner cím megszerzésére a társadalmi egyeztetést követően.

Kérdésre válaszolva Kaderják Péter elmondta, a Zöld busz programban tíz év alatt rendelkezésre álló 36 milliárd forintból 2020-2021-ben 4,2 milliárd forint használható fel. A helyi közösségi közlekedést ellátó önkormányzatok, szolgáltatók számára az elektromos buszok vásárlásának támogatására a pályázat kiírás várhatóan október végén, november elején jelenik meg, ez az összeg becslések szerint 40-50 elektromos busz beszerzéséhez és a kapcsolódó infrastruktúra beszerzéséhez tud majd hozzájárulni.