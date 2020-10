Újabb 20 milliárd támogatás a hazai vállalatok innovációira

A munkahelyteremtést és Magyarország versenyképességének erősítését is szolgálja a Piaci KFI pályázati konstrukció is, amelynek keretében most újabb 20 milliárd forint támogatásra pályázhatnak az érdeklődők – jelentette be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára.