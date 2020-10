Elindul az agrártámogatások előlegfizetése

Megosztás Tweet



Október 16-tól megindul az agrártámogatások előlegfizetése a magyar gazdáknak – jelentette be az agrárminiszter keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Nagy István hangsúlyozta: a közös agrárpolitika keretében négy nagy támogatási jogcímcsoporton – a közvetlen támogatások, a Vidékfejlesztési Program pályázatai, a nemzeti támogatások és a piaci támogatások csoportján – keresztül a magyar agrárium évente átlagosan 700 milliárd forint támogatásban részesül, a tavalyi kifizetések elérték a 793 milliárd forintot.

Az idén a gazdálkodók 169 ezer egységes kérelmet nyújtottak be, ötmillió hektár mezőgazdasági területre.

Ezekből három nagy támogatási forma esetében fizetnek előleget az egységes kérelmekben jelzett támogatási igények után – mondta a miniszter.

Az előleg mértéke a közvetlen támogatásoknál kérelmenként maximum 70 százalék, a területalapú vidékfejlesztési támogatásoknál - mint például az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés vagy az ökológiai gazdálkodásra történő átállás támogatása - maximum 85 százalék lehet - ismertette.

A gazdálkodók által idén benyújtott egységes kérelmekre a Magyar Államkincstáron keresztül - az előleget és az előlegfizetés lezárulta után november 1-jét követően fizethető részfizetéseket is beleszámítva - még 290 milliárd forintot fizetnek ki – emelte ki.

Ebből a tervek szerint több mint 232,5 milliárd forint a közvetlen támogatásokhoz, 37,5 milliárd forint a területalapú vidékfejlesztési támogatásokhoz,

15,5 milliárd forint pedig olyan nemzeti agrártámogatásokhoz kapcsolódik, mint például az állattartók átmeneti nemzeti támogatása, ötmilliárd forintot pedig már kifizettek az uniós krízistartalék maradványából.

Nagy István közölte: az előlegfizetés fő célja, az őszi munkák zavartalan elvégzésének, a termelők pénzügyi stabilitásának, likviditásának biztosítása.

A miniszter szerint prioritást élvez, hogy minél több termelő részesülhessen előrehozott kifizetésben,

és minden jogcímen elinduljon az utalás, amelyen arra van lehetőség. Megjegyezte: a területalapú támogatásokon túl egyes kulcságazatokat célzottan segítő támogatások - mint például a tejelő tehenek vagy az anyajuhok után kapható támogatások - kifizetését is megkezdik.

Mészáros József, a Magyar Államkincstár (MÁK) elnöke elmondta: az előlegkifizetéseket a kisebb ügyfelekkel kezdik.

Kiemelte: 7800 levelet küldtek ki az egységes kérelmekkel kapcsolatosan pontosításért, a MÁK elnöke azt kérte, hogy a megszólított gazdák minél gyorsabban válaszoljanak ezekre a mihamarabbi kifizetés érdekében.

A MÁK 2016-tól előzetes elbírálással is segíti a gazdákat, hogy mindenki pontosan tudja, mire számíthat – emlékeztetett Mészáros József.

Azt is kérte a gazdáktól, hogy a kérelmeket elektronikusan adják be, mert így gyorsabb a feldolgozás, és a gazdák is gyorsabban jutnak a pénzükhöz.

