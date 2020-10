Először a szabad pálinkafőzést, most az adómentességét harcolta ki a kormány

Megosztás Tweet



Adómentes lehet januártól a pálinkafőzés. Több, mint tíz éves küzdelem után nemrég az Európai Unió módosította az erre vonatkozó szabályozást. Meghatározzák majd, hogy háztartásonként évi maximum 86 liter gyümölcspárlatot lehet készíteni magánfőzésben adómentesen, a szabályok betartását pedig az önkormányzati jegyzők fogják ellenőrizni – közölte az M1 Híradója.



Szürkebarát törkölypálinka készül egy becsehelyi magánfőzdében. Az az egyik sajátossága, hogy önmagában erjesztik hozzá a gyümölcsöt. Gazdag Attila azt mondja, tíz év tudása rejlik a palackban.

De nemcsak minőségéről híres ez az üveg, hanem arról is, hogy az első szabadfőzés 10. jubileumi ünnepségére készült. A magyar kormány 2010-ben elérte, hogy 15 év után újra szabadon főzhető lett a pálinka.

A szabadfőzés bevezetésének tizedik évfordulóját két hete ünnepelték a Zala megyei Becsehelyen.

Az ünnepségen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is, aki felidézte, hogyan született meg ennek gondolata. 2010-ben, amikor átvették a kormányzást egy 29 pontos programmal kezdték meg a munkát, ebben szerepelt – a vidéki emberek felvetéseként – a szabad pálinkafőzés megteremtésének lehetősége.

Nemrég újabb csatát nyert a magyar kormány. A Pénzügyminisztérium közleménye szerint januártól adómentes lehet mind a magán, mind pedig a bérfőzés és párlatadójegyre sem lesz már szükség.

Több, mint tíz éves küzdelem után módosította az erre vonatkozó javaslatot az Európai Unió.

A tervezetet nemcsak a magán, a bérfőzők is támogatják. A Pénzügyminisztérium várhatóan a jövő héten nyújtja be az erre vonatkozó javaslatát a parlamentnek. Remélik, hogy az új szabályok nemcsak anyagi megtakarítást, hanem jelentős egyszerűsítést is hoznak a szakmának.