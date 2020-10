Százmilliót költhet a KÉSZ nemzetközi terjeszkedésre

Komoly kormányzati támogatást kapott a hazai építőipar egyik legnagyobb szereplője. A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség közös pályázatának köszönhetően a KÉSZ Csoport tagvállalata,

a KÉSZ Metaltech százmillió forintot költhet el nemzetközi jelenlétének erősítésére.

Az acélszerkezet-szereléssel és komplex, ipari és esztétikai homlokzatépítéssel foglalkozó cég a DACH régióban és a skandináv országokban szeretné megerősíteni piaci pozícióját, mivel az érintett régiókban az elmúlt két évben is kaptak megbízásokat.

A külpiacon való megjelenést, a nemzetközi ismertség és pozíció erősítését és az ezzel kapcsolatos marketing- és sales tevékenységet támogatja a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség augusztusban kiírt pályázata.

A program olyan hazai vállalkozások számára nyújt támogatást, amelyek nemzetközi piacon is meg szeretnék mutatni szakértelmüket,

illetve vissza kívánják szerezni a járványhelyzetben elveszített külpiaci érdekeltségeiket. A KÉSZ Csoport – az iparágban egyedülálló módon – a magyar állam Kiemelt Exportőr Partnerségi Program partnere, mely az együttműködést biztosítja, hogy nemzetközi szinten is széles körben ismert márkává fejlődjön. Az exportpiacon való jelenlét támogatásának következő lépcsőfoka a most elnyert összeg.

(Fotó: Metaltech)

A pályázat egyik első győztese a hazai építőipar egyik legjelentősebb cégcsoportjának tagvállalata, az acélszerkezet-szereléssel és homlokzatépítéssel foglalkozó KÉSZ Metaltech. A cég az elmúlt években több külföldi megbízást is teljesített, például Riga hatalmas szabadtéri színpadának acélszerkezetét szerelte össze, de több gyárat és technológiai toronyépületet is megvalósított már DACH régióban. Innovatív megoldásaik része a parametrikus tervezés, valamint a Design & Build megoldások, amelynek köszönhetően a tervezés és a kivitelezés is egyetlen cég kezében maradhat.

„A vállalat egyik fő célja, hogy a termelési volumen 30 százaléka a következő két-három éven belül exporttevékenységből valósuljon meg. Szeretnénk a magyar mérnökök munkáját három-öt éven belül Európa több országába is eljuttatni, és bízunk benne, hogy pár éven belül több ország fővárosában is emblematikus épületek fűződnek majd a nevünkhöz”

– fogalmazott Barócsi Róbert, a KÉSZ Metaltech Kft. ügyvezetője.

A Metaltech legfrissebb hazai referenciái között szerepel több befejezett, illetve kivitelezés alatt álló, nagy léptékű acélszerkezeti és homlokzatfejlesztési projekt is – az Agora HUB a Váci úton, a Pillar és a GCO irodaház, az Office Garden 4, valamint a Hungexpo F1 és CK épülete.

(Címlapfotó: Metaltech)