Drágult a búza és a kukorica szeptemberben

A tavalyinál 10 százalékkal magasabb áron, tonnánként átlagosan 55 200 forintért kereskedtek az étkezési búzával Magyarországon szeptember harmadik hetében – közölte az áfa és szállítási költség nélküli termelői árat a NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet a Világgazdasággal a csütörtöki számban megjelent cikk szerint. Az árak a nemzetközi piacon is emelkedtek.

A takarmánybúza 54 ezer forintos áron, vagyis 21 százalékkal drágábban forgott szeptember harmadik hetében.

Az intézet beszámolója szerint a kukorica az említett időszakban tonnánként átlagosan 47 800 forintos termelői áron cserélt gazdát a hazai piacon, ami az egy évvel korábbihoz képest 15 százalékos áremelkedés.

A lap emlékeztetett arra, hogy a termény érése idején - a kukorica számára kedvező időjárás miatt - sokan rekordtermésre és árcsökkenésre számítottak, most azonban elképzelhetőnek tartják, hogy az állattenyésztés csökkenő állománya miatt esetleg visszaeső keresletet pótolja más, ez pedig nem engedi lenyomni az árakat.

Támaszt nyújthat az áraknak az ipari célú kukoricafelhasználás is: a bioetanol- és az izocukorgyártás szükségletei százezer tonnás nagyságrendben növekedhetnek, hasonlóan a keményítőgyártás búzaigényéhez .

A NAIK AKI a nemzetközi piacon is emelkedő trendről számolt be az említett termékek esetében. A világpiaci árakat a cikk szerint a kínai kereslet és egyes térségek gyengébb termése nyomta feljebb.