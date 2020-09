Bízik a magyar gazdaságban a Moody’s

Megosztás Tweet



Újra közelebb került a magyar gazdaság a felminősítéshez. Az egyik legnagyobb hitelminősítő az eddig stabilról pozitívra változtatta az ország adósbesorolásának kilátását. A Moody's szerint a koronavírus okozta válság ellenére Magyarország jól teljesít: a visszaesés nem lesz olyan mértékű, mint máshol a kontinensen. Elemzők szerint nagy szó, hogy ebben a bizonytalan helyzetben érkezett a dicséret – hangzott el az M1 Híradójában.

Három nagyértékű beruházást jelentettek be az elmúlt hetekben. Debrecenben egy mikroszenzorokat gyártó svájci elektronikai óriáscég a cívis városban építi fel az anyavállalatán kívüli első európai gyárát. A világ egyik legmodernebb gyalogsági harcjárművét gyártják majd Magyarország legújabb hadiüzemében, Zalaegerszegen. Nagykállón pedig a sícipőket gyártó cég bővíti kapacitásait. Az olasz tulajdonos most úgy döntött jelentősen bővíti kapacitásait és a későbbiekben az alapanyaggyártás és a kutatás-fejlesztési feladatok egy részét is a nyírségi városba telepíti.

Ezek a beruházások azt jelzik, hogy a koronavírus okozta válság ellenére is a befektetők bíznak a magyar gazdaság erejében – számolt be az M1 Híródója.

Mint ahogy a világ legnagyobb hitelminősítője, a Moody's is bízik, miután az eddigi stabilról pozitívra javította Magyarország adósbesorolásának kilátásait.



Vagyis egy újabb jó bizonyítványt állítottak ki a magyar gazdaságról. A nemzetközi hitelminősítő egyebek mellett azzal indokolta döntését, hogy jóllehet a koronavírus-járvány negatív hatást gyakorol a magyar gazdaságra, de az nem lesz annyira erős, mint az Európai Unió más térségeiben.

Egyedülálló a magyar eredmény

Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott: az uniós országok között egyedülálló a magyar eredmény, ugyanis az elmúlt fél évben egyetlen más tagállam adósbesorolásának kilátásait sem javították.

„A válság a magyar gazdaságra is rányomja a bélyegét, azonban az elmúlt évek teljesítményének köszönhetően ellenállóbbak vagyunk, mint Európa más országai. A Moody's szerint a járványt követően folytatódhat a gazdasági növekedés, ami a válság előtt jellemezte az országot” – fogalmazott a tárcavezető.

Az értékelést a pénzügyminiszter a magyar gazdaságpolitika megerősítésének nevezte.

Az M1 Híradónak nyilatkozó elemző szerint egy olyan időszakban, amikor nagyon-nagy a bizonytalanság, a hitelminősítők szűkmarkúan mérik a dicséretet. De az is igaz, hogy az elmúlt évek magyar gazdasági adatai Európai Uniós mércével nézve is kimagaslóan jók voltak. A mostani döntés azt jelzi, hogy hamarosan felminősíthetik Magyarországot.

„Ha felminősítik az országot, az segít abban, hogy alacsonyabb legyen a kockázati felár. Ez azt jelenti, hogy olcsóbban tud az adott ország állampapírokat kibocsájtani, így kevesebb pénzt kell költeni az államadósság finanszírozására” – értékelt Németh Dávid, K&H Bank vezető elemzője.

Ez több tízmilliárd forintos megtakarítást jelenthet a költségvetésnek. Növekedhet a kormány mozgástere, aminek hatására újabb, a gazdaság megerősítését célzó intézkedések várhatók.

Magyarországot a három nagy nemzetközi hitelminősítő mindegyike 2016 óta a befektetésre ajánlott sávban tartja nyilván. Elemzők szerint ez nagyon fontos üzenet a nemzetközi vállalatok számára, hogy érdemes nálunk elkölteniük a pénzüket. Erre szükség is van, hiszen minden egyes beruházás, befektetés fontos lépés a válság elleni küzdelemben.