Sokan utalhatnak már pénzt akár egy e-mail cím ismeretében is

Megosztás Tweet



Fél év alatt több mint 80 ezer ember élt azzal a lehetőséggel, hogy másodlagos azonosítót csatoljon a bankszámlájához. Így utalásnál nem kell a háromszor 8 jegyű számmal „bűvészkedni”, hanem elég lehet egy email-cím vagy egy telefonszám – hangzott el az M1 Híradójában.



Többnyire sajátmaga intézi pénzügyeit az M1 által megkeresett vállakozó, aki pékséget és autószalont is működtet Nyíregyházán. A férfi szerint nagy segítséget jelent az azonnali fizetés lehetősége, hiszen korábban több napot is igénybe vett, hogy kifizesse üzleti partnereit. Most viszont 5 másodpercen belül mindenki hozzájut a pénzéhez. Tapasztalatai szerint a gyors átutalással autót is sokkal könnyebb vásárolni.

Az idén márciusban indult azonnali fizetés lehetősége egyre népszerűbb. Egy gyors bankügylet átlagos értéke 150 ezer forint körül mozog. Az M1-nek nyilakozó szakértő szerint a gyorsaság és a kényelem mellett az úgynevezett másodlagos azonosítók is szerepet játszottak abban, hogy felkapott lett ez a szolgáltatás.

Vagyis,

nem kell ismernünk annak a bankszámlaszámát, akinek utalunk,

elég tudni például az adószámát, az e-mail címét, a mobil telefonszámát. Ezek bármelyikének ismeretében már utalhatunk.

Újdonság, hogy a rendszer segítségével nem csak átutalásokat lehet indítani. Már fogadhatunk olyan kérelmeket is, amelyben azt jelzik számunkra, hogy fizessünk például az elvégzett munkáért.

Az új szolgáltatás márciusban indult és most szeptemberben bővült hiszen már a cégek számára is elérhető a gyors fizetés lehetősége, ha bankjuk ezt lehetővé teszi számukra.

Egyelőre még csak négy pénzintézet jelezte, hogy biztosítja az öt másodpercen belüli utalást céges ügyfelei számára,

de év végére minden meghatározó bank megteszi ezt. A jegybank főosztályvezetője korábban az M1-nek megerősítette, hogy ez a szolgáltatás számos előnnyel jár a vállallatok számára.

„Ha jön egy fontos adófizetési határidő és a vállalatok mondjuk kicsúsznak vagy eddig kicsúsztak belőle vagy az utolsó pillanatra szeretnék optimalizálni ezt, akkor most megtehetik az azonnali fizetéssel, akár egy hétvégi határidőnél is, hogy közvetlenül, akár pár perccel a határidő előtt fizetik be ezeket az összegeket. És addig is a pénz náluk van, tehát náluk kamatozik, ők használják” – ismertette Varga Lóránt, az MNB pénzforgalom fejlesztési főosztályvezetője.

De nem csak ezért várható, hogy egyre több vállalkozás él majd az azonnali fizetés lehetőségével, hanem mert így hamarabb ki tudják fizetni dolgozóik bérét.

A címlapfotó illusztráció.