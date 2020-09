Óriási lehetőségeket rejt a magyar kormány Mesterséges Intelligencia Stratégiája

Megosztás Tweet



Elkészült Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája. A cél, hogy egyre több csúcstechnológiájú vállalkozás jöjjön létre itthon, és minél több területen tudják alkalmazni a legmodernebb lehetőségeket. Az innovációs és technológiai miniszter azt mondta: Magyarország a technológiai változások nyertese kíván lenni – hangzott el az M1 Híradójában.



Különféle érzékelőket, szenzorokat, mikroszenzorokat gyárt a Sensirion, Európa egyik vezető elektronikai vállalata. Termékeik megtalálhatók a világ autóinak legalább egyharmadában, de különféle orvosi műszerekben, lélegeztető gépekben és számos mérőműszerben is.

A csúcstechnológiákat alkalmazó svájci cég most úgy döntött, hogy Debrecenben építi fel az anyavállalatán kivüli első európai gyárát. Ennek alapkövét a nyáron már el is helyezték a város ipari parkjában. A Sensirion kimondottan magas hozzáadott értékű termékeket gyárt majd, várhatóan már 2021 második felében.

Egy másik cégóriásnak, a National Instrumentsnek is van gyára Debrecenben.

Az amerikai high-tech vállalat, amióta letelepedett a városban, immár csaknem húsz éve, folyamatosan fejleszt. Legutóbb öt és félmilliárd forintért több mint kétszáz magas hozzáadott értékű munkahelyet hozott létre.

A magyar kormány elfogadta a Mesterséges Intelligencia Startégiát, amelytől azt reméli, hogy minél több fejlett technológiát alkalmazó cég jön létre Magyarországon, amelyek élnek majd a mesterséges intelligencia adta lehetőségekkel. A stratégiát a Mesterséges Intelligencia Koalíció több mint 250 tagszervezete, ezernél is több szakértővel együtt készítette el.

Hamarosan mesterséges intelligenciával működő robotok várják majd az ügyfeleket a postákon, a kormányhivatalokban, és a bankokban, hogy könnyebbé, gyorsabbá tegyék az ügyintézést. Palkovics László azt mondta, a mesterséges intelligenciát minél közelebb kell hozni az emberekhez. A stratégiával egyébként három fő célt szeretnének elérni 2030-ig.

„Az első, hogy egymillió ember találjon nagyobb hozzáadott értékű munkát az elkövetkezendő tíz évben Magyarországon. A második, növeljük Magyarország hazai össztermékét tizenöt százalékkal. A harmadik pedig, a magyar kkv-k termelékenysége huszonhat százalékkal növekedjen” – mondta Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter.

A mesterséges intelligencia térhódítása a 2030-as években 900 ezer ember munkáját érinti majd

egy közelmúltban készült tanulmány szerint.

„Ez hazánkban azt jelenti, hogy minden negyedik munkavégző ember érintett lesz. Hangsúlyoznom kell azonban, hogy ez nem jelenti azt, hogy ennyien fogják munkájukat elveszíteni, hanem, hogy ennyi embernek alakul majd a munkája a folyamatokból adódóan” – ismertette a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnöke, Jakab Roland.

Magyarország már jelentős eredményeket ért el a mesterséges intelligencia alkalmazásában, például az elektromos, önvezető járművek fejlesztésében. Tesztpálya épült, oktatási-kutatási programok indultak el, és kutatóközpontot is létrehoztak.

Konkrét intézkedési lista készült

A kormány mesterséges intelligencia stratégiája kitér az „alap pillérekre”, mint a kutatás és fejlesztésre, a szabályozó környezet megteremtése, valamint az adatgazdálkodás kérdéseire – erről Solymár Károly Balázs, az ITM helyettes államtitkára beszélt az M1 Ma reggel adásában.



A mesterséges intelligencia által érintett szektorok között a gyártást, mezőgazdaságot, egészségügyet és az államigazgatást említette.

„A stratégia felsőbb szintjén olyan transzformatív projekteket határozunk, meg amelyek alapvetően megváltoztatják az állampolgárok életét” – mondta.

Ezek között említette a kompetencia fejlesztést. A jövőben az iskola kiválasztásában, vagy pályaválasztásban is bevonhatják a mesterséges intelligenciát.

A kormány stratégiája konkrét intézkedési listát tartalmaz az elvégzendő feladatokról a következő tíz évre.

Hozzáfűzte: sokan nem is tudják, hogy már rég használják a mesterséges intelligenciát, például telefonos ügyintézés során Az egyik legnagyobb magyar távközlési cég már régen alkalmaz erre robotot. Az egyszerűbb kérdésekre választ ad, a nehezebbek esetén viszont az ügyintézőhöz kapcsol a hívás.

A jövőben arra lehet számítani, hogy a mesterséges intelligencia kiegészíti az emberi tevékenységét

Budapesten felállítják a kormányzati struktúrába illeszkedő Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget (Navü), Debrecenben pedig az adatok elemzésével foglalkoznak, amihez újabb szuperszámítógépet telepítenek a Debreceni Egyetemre – jelentette be Palkovics László kedden.

Ezzel összefüggésben Solymár Balázs elmondta, hogy az adatvagyon hasznosításában is óriási lehetőségek rejlenek. Ezeket most nagy globális platformok használják, „de nekünk is ki kell alakítani a tudatos adatvagyon-gazdálkodást.”