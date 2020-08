Már kapható a hazai szilva

Megosztás Tweet



A gyümölcs szedése augusztus közepén kezdődött és egészen szeptember végéig tart. Az aszály és a tavaszi fagyok miatt idén az átlagos termésmennyiségnek kevesebb, mint a fele várható.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Vajda János)

Apáti Ferenc, a FruitVeB alelnöke az M1 Magyar gazda című műsorában úgy fogalmazott: Magyarországon egy átlagos évben 65 ezer tonna körüli szilvát szüretelünk. A legjobb évjáratok termése 70–80 ezer tonna körül alakul. Ebben az évben az átlagosnál is jóval gyengébb termést látunk. Döntően az időjárási káresemények, elsősorban a tavaszi fagyok eredője az, hogy az idei szilvatermést az első prognózisunk alapján 25–30 ezer tonna közé várjuk. Ilyen rossz termés utoljára 2007-ben volt, amikor egy szintén jelentős tavaszi fagykárnak köszönhetően elvesztettük a szilvatermésünk közel kétharmadát.

A tavaszi fagyok ellen a termelők többféleképpen is védekeztek, így a késői fajtákat meg tudták menteni.

Rendelkezünk fagyvédelemmel, van öntözött megoldás is, de a mínusz 8, mínusz 10 fokban elfagytak a szórófejek. A ventilátoros megoldás jól működött, illetve van egy gázbesugárzós módszer, amivel melegítjük a légkört, de 87 hektárt nem tudtunk megvédeni. Lehetőség volt, hogy olyan fajtákat választottunk ki korábban, amelyek később virágoznak, és ezek túlélték, ha nem is teljes mértékben, de túlélték a fagyokat – számolt be a nehézségekről Simon Attila, a Simon Gyümölcs tulajdonosa.

Magyarországon mintegy 6200 hektáron termesztenek szilvát.

A legjelentősebb területek Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye térsége, valamint Bács-Kiskun és Pest megye. Ez a két nagy termőtáj adja a hazai szilvatermés 80 százalékát.

Régebben később jelent meg a szilva a piacokon és rövidebb ideig volt kapható, azonban ma már a termesztők arra törekszenek, hogy minél hosszabb ideig kiszolgálják a fogyasztókat és a feldolgozóipart.



„Az elmúlt húsz évben sok korai, illetve késői érésű szilvafajtát telepítettünk, így most már a szilvaszezon július elejétől egészen szeptember végéig, október elejéig tart, sőt, egy-egy késői szezonban akár október közepéig is eltarthat. Továbbá megtanultuk tárolni a szilvát, a szilva egyes fajtái viszonylag jól tárolhatók, természetesen nem olyan hosszú ideig, mint az alma vagy a körte, de egy-két hónapig minden további nélkül tárolható” – fogalmazott Apáti Ferenc.

A magyarországi friss piaci szilva fogyasztása nagyjából 15–20 ezer tonnát tesz ki, lekvár és befőtt készítésére pedig további 10 ezer tonnát használunk fel. A legjelentősebb feldolgozóipari vállalataink a pálinkaipar, a lekváripar, illetve a konzervipar. A fogyasztók számára a gyümölcs választásánál a szín, a hamvasság és a méret a legfontosabb szempont – tette hozzá.

A fogyasztói igény a hamvas kék szilva, részben azért, mert nemcsak friss fogyasztásra kerül, hanem lekvárnak is, ezért olyan fajtákat kerestünk, amelyek héjában acélkékek, kékek, ez a német fajta, a Topscore hozta ezt a lehetőséget. Vannak most már újabb fajták, amelyek még kékebbek, illetve volt egy olyan piaci igény, főleg a kereskedők részéről, hogy maradjon hamvas – tájékoztatott Simon Attila.

Idén a kevesebb termésmennyiség miatt magasabbak lesznek az árak.

„A szilva kilónkénti fogyasztói ára fajtától, csomagolástól, kiszereléstől és minőségtől függően viszonylag széles intervallumban a 200 és a 350 forint között mozog, azonban ebben az évben a gyenge termés okán inkább 400 és 600 forint körüli szilvaárat látunk” – mondta a FruitVeB alelnöke.

Idén várhatóan október közepéig találkozhatunk a friss magyar szilvával a boltok polcain, a piacokon.