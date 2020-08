Erősek a magyar-szász kapcsolatok az agrárium területén

Megosztás Tweet



A Magyarország és Szászország közötti kapcsolatok további erősítéséről egyeztetett Nagy István agrárminiszter Thomas Schmidt szász regionális tárcavezetővel, aki a koronavírus-járvány miatti korlátozások utáni első hivatalos útján látogatott Budapestre – közölte az Agrárminisztérium (AM) hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a miniszterek egyetértettek abban, hogy az agrárdigitalizáció fontos szerepet tölt be az ágazat működésében.

A magyar miniszter szerint a mezőgazdaság 21. századi helyzetét a digitalizáció és az adatok határozzák meg, amelyek felhasználása nélkülözhetetlen az eredményes gazdálkodáshoz.

Magyarország ezért alkotta mega a Digitális agrárstratégiát. Emellett pedig nagy hangsúlyt kell fektetni az adatvédelem magas szintű szabályozására is. Az 5G hálózat kiépítésével kapcsolatban Szászország komoly tapasztalatokkal rendelkezik, melyekre hazánk is támaszkodhat. A tárgyaláson szóba került a drónok mezőgazdasági alkalmazása, és a repülő eszközök törvényi szintű szabályozása is – idézte a közlemény Nagy Istvánt.

A tájékoztatás szerint Nagy István a Közös agrárpolitika (Kap) kapcsán arról beszélt, hogy Magyarország két átmeneti évvel számol.

A miniszterek egyetértettek abban, hogy az uniós támogatási forrásokat minél egyszerűbben és rugalmasabban kell szabályozni. Ha ugyanis túl bonyolult a rendszer, és kellő átállási idő nélkül vezetik be, akkor nem lehet sikeres. A magyar tárcavezető hangsúlyozta: objektív, mérhető indikátorok kellenek, a Kap-nak pedig figyelembe kell vennie az egyes országok sajátosságait.

A találkozón a vidéki kistelepülések megerősítése és fejlesztése is terítékre került. Nagy István a szász miniszter figyelmébe ajánlotta a Magyar falu programot.

Az egyeztetésen Thomas Schmidt meghívta Szászországba az agrárminisztert – közölte az Agrárminisztérium.

