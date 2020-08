Több sikertörténet is köszönhető a Diákhitel 1-nek

Megosztás Tweet



Több mint a duplájára emelkedett a Diákhitel 1 összege. Augusztus 15-étől havi 70 ezer forint helyett, akár 150 ezer forint szabad felhasználású, kedvező kamatozású hitelt igényelhetnek a felsőoktatási hallgatók.

Az máris kiderült, hogy rendkívül népszerű az új konstrukció, az első két nap alatt máris több száz diák élt a lehetőséggel.

2001-ben, amikor az Orbán-kormány megalapította a Diákhitel Központot akkor csupán 21 ezer forint volt a havi maximum összege a szabadfelhasználású Diákhitel 1-nek – mondta Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója az M1-en.



Hozzátette, a kormány azért döntött a diákhitel keretének megemeléséről, mert az elmúlt években az egyetemi városokban megnőtt az ingatlanok bérleti díja. És mivel a felmérések azt mutatják, hogy

a Diákhitel 1 50 százalékát leggyakrabban lakásbérlésre, a kollégiumi költségek fedezésére használják fel az egyetemisták,

a kormány úgy döntött itt az ideje a hitelkeret megemelésének, mivel nem szeretnék, hogy egyetlen ambiciózus fiatal is a Kárpát-medencében a magas költségek miatt ne tudjon egyetemre járni, fejleszteni magát, megszerezni felsőfokú diplomáját.

Több sikertörténet is kapcsolódik a Diákhitel 1-hez, hiszen volt már rá példa, hogy egy fiatal saját startup cégének elindításához használta fel a folyósított összeget – emelte ki. Hozzátette, de akadt olyan is, aki New Yorkban alapított céget a hitel segítségével.

