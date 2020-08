Válság idején még nagyobb előny, hogy nem a külföldiek hitelezik az országot

Megosztás Tweet



Az idei jegyzésekkel együtt már több mint 4700 milliárd forintért vásárolt a lakosság a Magyar Állampapír Pluszból. A legmagasabb hozamot kínálja, kamatadómentes, egyszerű, átlátható – röviden így összegezte a Magyar Állampapír Plusz( MÁP) előnyeit tavaly novemberben Varga Mihály, pénzügyminiszter, aki maga is vásárolt belőle – hangzott el az M1 Summa című műsorában.

Különböző névértékű Magyar Állampapír Plusz (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A lakosság körében is kezdettől fogva népszerű a szuperállampapírnak is hívott befektetési lehetőség. Az idei jegyzésekkel együtt már több mint 4700 milliárd forintért költöttek a magyarok a MÁP Pluszra, amelynek a vonzereje a koronavírus-járvány évében is töretlen az elemző szerint.

A Pénzügyminisztérium álláspontja szerint a koronavírushoz hasonló gazdasági kríziskor

különösen nagy előny, hogy az államot külföldiek helyett a magyar lakosság hitelezi, mégpedig forintban.

Németh Dávid, a K&H Bank Zrt- vezető elemzője is úgy látja: az ország finanszírozása szempontjából ez az egyik legstabilabb tényező.

Amikor az állam kibocsát kötvényeket, akkor azt valakinek meg kell vennie. Ezt megveheti a külföldi vagy hazai szereplő is. A hazai szereplőkön belül a bankok, az intézményi befektetők, vagy a lakosság tud vásárolni. A lakosság biztosabb befektető, ők egy esetleg külső sokk hatására nem kezdik hirtelen eladni az állampapírjaikat – emelte ki.



Mint ismert, a lakosságnak szóló befektetési lehetőség futamideje öt év. Az első félév után évi három és fél százalék kamatot írnak jóvá az ügyfeleknek, az első év végén további évi négy százalékot, majd – folyamatos emelkedés után – az ötödik év végén már évi hat százalék jár a magyar vásárlóknak, akik a szakértő véleménye szerint kevésbé reagálnak élesen egy-egy pénzügyi fordulatra, mint ahogy azt egy intézményi vagy külföldi befektető tenné hasonló helyzetben.

Az Eurostat júniusban publikált adatsora szerint van egy mutató, amelyben

Magyarország vezet az EU-ban. 2019-ben ugyanis a magyarok kezében volt a legtöbb államadósság százalékosan mérve.

A közel 27 százalékos mutatóval a második helyezett Máltát utasítjuk magunk mögé, ahol az állampapírok 24 százalékát birtokolja a lakosság.

A dobogó harmadik fokán Portugália található. Az ibériai ország állampapírjainak 14 százalékát jegyezték magánszemélyek. A szakértő szerint a hazai forrású finanszírozás előnye az is, hogyha a kisbefektető realizálja is a hasznát, a profit akkor is zömében itthon marad.

Az állampapírok után kifizetett kamatot, amennyiben magyar lakossági szereplő vásárolja meg akkor hozzá csapódik le, és ezt a kamatot vagy elkölti, vagy ismét megtakarít belőle, ezáltal újra tudja segíteni az államháztartás finanszírozását. Ezzel szemben, ha egy külföldi vásárol állampapírt, akkor a kamatjuttatás a külföldi szereplő kezébe kerül, és nem biztos, hogy Magyarországon fog utána hasznosulni – magyarázta az elemző.

Egy ügyfél a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) értékesítéséről érdeklődik a budapesti Mammut postán (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Pénzügyi szakértők szerint fontos tendencia az is, hogy

az elmúlt 10 évben jelentősen csökkent az államadósság finanszírozása.

Amíg 2009-ben a GDP négy százalékát tették ki a kamatfizetéssel járó kiadások, az idényre tervezett mérték már csak 1,9 százalék volt. Ez a 10 évvel ezelőttinek kevesebb, mint a fele.

