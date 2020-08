Ismét őröl az ország egyetlen szélmalma

Megosztás Tweet



Újra működik az ország egyetlen szélmalma a Bács-Kiskun megyei Felsőszentivánon. Tíz éve egy vihar tette tönkre a malmot, azóta újjáépítették, és mostantól nemcsak bárki számára látogatható, hanem a rendeltetésének megfelelően lisztet is készítenek benne. A malom hibrid, így széllel és villamos energiával is működik. A különleges építményben kiállítások és bemutatók is lesznek – hangzott el az M1 Híradójában.



Munkába állt a szélmalom a Bács-Kiskun megyei Felsőszentivánon. A megyében összegyűjtött búzával avatták fel az őrlőköveket. Lassan, de beindult a szélmalom, amely összefogással újult meg, több mint kétszázmillió forintból.

„Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy helyi ácsmester, szobafestő, kőműves, mérnökember, felelős műszaki vezető, villanyszerelő, bádogos, informatikus, tehát sok olyan helyi szaktudás járult hozzá, hogy ez a beruházás ilyen szinten elkészülhessen” – jelentette ki a település polgármestere, Vörös Szilárd.

Az építmény 2010-ben egy nagy esőzés miatt ment tönkre. Nemcsak azért különleges, mert hazánk egyetlen szélmalma, hanem azért is, mert hibrid. Vagyis széllel és villamos energiával is működik.

„Különleges azért is, mert működik. Tehát működőképes, kukoricát is őröl, búzát is őröl vagy akár bármilyen szemest ami takarmány, meg állati takarmánynak megfelelő. Van egy kis hengerszék is, hengermalom egy hatszáz miliméteres hengerszék, amivel már lehet csinálni olyan lisztet is, hogy kürtöskalácsot is süthet” – imsertette Márton László, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnökségi tagja.

A szélmalom mindenki előtt nyitva áll. Az őrlőköveket azért nem fedték be, hogy a vendégek is lássák, hogyan működik a szerkezet, azaz hogyan készül a liszt. A különleges építményben kiállításokat és bemutatókat is tartanak majd.