Új gyümölcsfeldolgozót adtak át Hatvanban

A beruházás állami támogatással valósult meg. A Vidékfejlesztési programban kilencszáz az élelmiszeripar fejlesztését célzó projektet támogatott a kormány 160 milliárd forint értékben.

Új gyümölcsfeldolgozó üzemet adtak át Hatvanban. A 82 millió forintos beruházás 32 millió forintos támogatással valósult meg. A Vidékfejlesztési program élelmiszeripari pályázatainak célja a magyar mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelése.

Több mint 900 projektet támogattunk, ami több mint 160 milliárd forint lekötött forrást jelent. Az a legfontosabb, hogy az évente megtermő 800-900 ezer tonna termés, amely sajnos, 2020-ban az időjárási anomáliák miatt jóval kevesebb lesz, minél inkább magasabb feldolgozott értéken és minél magasabb minőségben kerüljön a fogyasztók elé – mondta Feldman Zsolt mezőgazdaságért feleős államtitkár az M1 Magyar gazda című műsorában.

A beruházást megvalósító kertészetben 87 hektáron többfajta gyümölcsöt termesztenek. A termés egy részét frissen, étkezési célra értékesítik, a maradékot pedig feldolgozzák.

Fő termékünk a friss gyümölcs, de emellett gyümölcslégyártással is foglalkozunk. Van aszalt gyümölcsünk, főleg almából és körtéből, de meggyet és cseresznyét is aszalunk. Emellett a héjas dió végtermékünk is a feldolgozóban kerül kikészítésre, manipulálásra – mondta Simon Attila, a Simon családi gazdaság gyümölcsfeldolgozó üzemének tulajdonosa.

A kertészet tulajdonosai számára fontos, hogy ne legyenek kiszolgáltatva a felvásárlóknak, így

termékeik nagy részét közvetlenül a fogyasztóknak értékesítik.

Négy futár megy minden nap, Budapest, Dél-Nógrád, Heves, Pest és Szolnok megyébe szállítunk ki. Felhasználjuk az útvonaltervezőt, a vevő látja, hogy a kocsi mikor érkezik hozzá. Bevezettük a bankkártyás fizetést is, így növekvő mennyiséget tudunk értékesíteni – részletezte.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/H. Szabó Sándor)

Az üzem közvetlenül az ültetvények mellett épült, a gyümölcsöt így gyorsan fel lehet dolgozni. A kertészetben jóval érettebb és ez által ízletesebb gyümölcsből készítik a frissen préselt ivóleveket, mint a nagyüzemekben.

Ezek a gyümölcsök jellemzően nem bírják a szállítást, egy-két óránk van, hogy a fáról leszedve bejusson az üzembe és feldolgozzuk. Nagyüzemek ezt nem használhatják, hiszen nincs ekkora puffertárolási lehetőségük. Abszolút frissen és két órán belül feldolgozzuk a termést. Egy olyan helyi terméket tudtunk kialakítani, kifejleszteni, amivel szinte az asztalra tudjuk varázsolni a kertet – magyarázta Simon Attila.

Az Agrárminisztérium a kertészetek korszerűsítésére a közeljövőben egy újabb, 30 milliárd forintos pályázatot hirdet meg.

Alapvetően a fogyasztókhoz való eljuttatás eszközeit, technológiáját, berendezéseit szeretnénk segíteni. Ezért

az ősz elején az Agrárminisztérium a kertészethez kapcsolódó beruházási pályázatot ír ki,

amellyel hűtőházat, a gyümölcsöket betakarítás után manipuláló, osztályozó, csomagoló berendezéseket vagy éppen növényházakat szeretnénk támogatni – hangsúlyozta Feldman.

A szaktárca kiemelt célja a kertészetek korszerűsítése,és ezáltal az ágazat versenyképességének növelése.

A címlapfotó illusztráció.