Jól alakulnak a keresetek, olcsóbb lehet a hitel

Az alapkamat kétszeri csökkentése augusztusban már éreztetni fogja kedvező hatását a hitelek törlesztőrészleteinek alakulásában. A változó kamatozású lakáshitelesek akár több ezer forinttal is kevesebbet fizethetnek havonta, ami a futamidő végén több százezer forint megtakarítást is jelenthet az ügyfeleknek. A kölcsönök törlesztését segíti az is, hogy folyamatosan emelkednek a keresetek: idén az első öt hónapban a bruttó és a nettó bérek is csaknem kilenc százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva – derült ki az M1 Híradójában.