A járvány ideje alatt is ellenálló volt a hazai autópiac

Az év első felében, a koronavírus-járvány csúcsán is csupán negyedével esett vissza az új autók eladása, miközben Európában nem ritka a 90 százalékos visszaesés sem. A szakmai szervezet szerint ez a magyar kormány időben meghozott intézkedéseinek és az elektromos autók iránti növekvő keresletnek köszönhető – hangzott el az M1 Híradójában.

Kifejlesztettek egy applikációt, amely nemcsak megrajzolja, hanem fel is tünteti a lehetséges töltőpontokat. Emellett arról is informálja az autóst, hogy hol, mennyiért és mennyi idő alatt tudja árammal feltankolni kocsiját. Ez az okostelefonon is használható alkalmazás teljesen magyar találmány, és óriási az érdeklődés iránta.

Januárban vágtak bele a fejlesztésbe, májusban már tesztelték,

és most elérhetővé is tették az alkalmazást az összes elektromos autós számára. Egy-két nap alatt már ötszáznál is többen töltötték le.

„Nagyban segítjük a felhasználóinkat azzal, hogy nem kell félniük attól, le fog merülni az autójuk. Egy biztosan optimális utat tudunk számukra tervezni. Általunk könnyen összehasonlíthatóvá válik a különböző töltőpontok árazása és töltési ideje is” – mondta Tóth Zsófia, a Volteum ügyvezetője.



Egy töltéssel mintegy 300 kilométert is megtehet egy elektromos autó. A fiatal mérnökökből álló startup csapat fejlesztése tovább növelheti a környezetbarát autók elterjedését Magyarországon.

Tavaly év végén már 13 ezernél is több olyan autó volt a magyar utakon,

amely részben vagy egészben elektromos árammal működik. Ez annak is köszönhető, hogy a magyar kormány jelentős, akár két és fél millió forint támogatást is nyújt az ilyen járművek vásárlásához.

A zöldjárművek iránti folyamatos érdeklődés is közrejátszott abban, hogy a járvány alatt is ellenálló volt a hazai autópiac. Az év első felében mintegy 25 százalékkal esett vissza az új autók eladása Magyarországon, az elmúlt év azonos időszakához képest. Később kiderült, ez egy jó adatnak számít a kontinensen.

A vírus megjelenése utáni első napokban szinte teljesen kiürültek a szalonok,

de aztán gyorsan visszatért az élet a kormány időben meghozott intézkedéseinek köszönhetően – mondta Gablini Gábor, a Gépjármű-márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke.

A gyártóktól a kiszállítások nem álltak le, mert kérésünkre a kormány lehetővé tette, hogy a szervizek üzemeljenek, és így lehetővé vált, hogy az új autókat át tudtuk adni. A statisztikák a forgalombahelyezésről szólnak. Az okmányirodák nem álltak le, tehát az élet ilyen szempontból is ment tovább. Sokat számított ebben még az is, hogy a nagycsaládos program keretében megrendelt autók, amelyeknek eleve hosszú volt a szállítási határideje, pont erre az időre esett – fejtette ki.

Emiatt a magyarországi visszaesés eltörpült az Európai Unió egészéhez képest. Olaszországban, Franciaországban és Spanyolországban is 90 százalékkal csökkent a forgalomba helyezett új autók száma.

Nálunk a kilátások is kedvezők. Idén lesz ugyan visszaesés a tavalyi eladásokhoz képest, de jövőre újra bővülhet a piac. 2021-ben például a 15 ezret is meghaladhatja az újonnan forgalomba helyezett környezetbarát autók száma. Ez azt jelenti, hogy Európában nálunk lenne a legtöbb ilyen autó a lakosság számát figyelembe véve.