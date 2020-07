Autóéhség – azt reméltük ingyen dobják utánunk, most drágábban is kell

Drámai, de azért egész jó – drámai visszaesés mellett is pörgősnek számít a magyar újautó-piac. A koronavírus-járvány világszerte „visszavágta” az értékesítéseket. A legtöbb országban több hétre az autógyárak is leálltak, és bár a lazításokkal az értékesítés is „erőre kapott a visszakapaszkodás biztosan nagy menet lesz” – mondják a szakemberek.