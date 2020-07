A lótenyésztőkről sem feledkezik meg a kormány

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A koronavírus-járvánnyal összefüggő gazdasági hatások a ló- és lovasversenyek elmaradása, illetve a turizmus leállása révén érzékenyen érintették a lovas ágazatot is – közölte az Agrárminisztérium (AM). A lótenyésztőket különösen sújtotta a helyzet a kancafedeztetések csökkenésével, a versenyek, rendezvények és bírálatok elmaradásával, illetve az értékesítés leállásával. Az AM ezért a kormány által a gazdaságvédelmi alapból rendelkezésre bocsátott 25 milliárd forintos többletforrással meghirdetett Nemzeti élelmiszergazdasági válságkezelő program keretében 250 millió forint keretösszegű támogatási konstrukciót hirdet meg a lótenyésztők részére – tették hozzá.

Az agrártárca közlése szerint a lótenyésztők kérelmeiket július 27-től augusztus 10-ig nyújthatják be.

A támogatási rendelet alapján a támogatásra az a kérelmező jogosult, aki a törzskönyvben (fő- vagy melléktörzskönyv) tartott kancáját 2020. január 1. és 2020. június 30. között vemhesítette. A támogatás mértéke állatonként 80 ezer forint.