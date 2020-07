Magyarország teljes gazdasági izomereje szükséges lesz az újrainduláshoz

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány komoly kihívások elé állította a világ országait, köztük a fejlődő gazdasággal rendelkező Magyarországot is. A kormány azonban időben meghozta a kellő intézkedéseket, így a többi országhoz képest Magyarország jobban átvészelte a kialakult helyzetet. Varga Mihály elmondta, eddig 1174 milliárd forintot költöttek a gazdaság helyreállítására. Hozzátette, bár Magyarország nem került olyan komoly gazdasági válságban mint Olaszország, így is az első félév végére több mint 1800 milliárd forintos államháztartási hiány alakult ki.

A veszélyhelyzet megszűnt, de védekezni továbbra is kell, a teljes költségvetési évet átírta a koronavírus-járvány. Magyarország a makromutatók alapján a világjárvány előtt Európa legjobbjai közé tartozott. 2019-et öt százalék körül GDP növekedéssel, három százalék alatti munkanélküliséggel, kézben tartott hiánnyal és csökkenő államadóssággal zárta. S bár az európai élmezőnyben idén is ott lehet Magyarország, az előző évek eredményeihez képest 2020-ban a legjobb európai ország is csak bukdácsolni fog.

A legnagyobb éves visszaesést áprilisban mérték

Azt mindenki érzékelhette, hogy a magyar kormánynak is rendkívüli döntéseket kellett hoznia a koronavírus-járvány okozta kihívások miatt, lényegében március óta folyamatos alkalmazkodás jellemezte a kormány intézkedéseit, döntéseit – mondta Varga Mihály a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Varga Mihály pénzügyminiszter (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Elmondta, a legnagyobb éves visszaesést áprilisban mérték,

akkor húsz százalékos volt a csökkenés. Májusban lassult a gazdaság visszaesése, a hónap végén pedig megfordult a trend, és júniusban már az enyhe élénkülés jelei is mutatkoztak.

A miniszter beszélt arról is, hogy idén a GDP arányában egy százalékos, 488 milliárd forintos államháztartási hiánnyal számoltak, de a félév végére már 3,8-4 százalékos, több mint 1800 milliárd forintos hiány alakult ki.

Ez a hiány év végére még magasabb lehet, mert a gazdaság újraindítása további forrásokat igényel, és a járvány második hullámára is lehet számítani – fejtette ki.

Hangsúlyozta, a járvány jó gazdasági helyzetben érte az országot, ezt mutatja a tavalyi öt százalékos és az idei első negyedévi több mint két százalékos gazdasági növekedés.

Két nagy alapot hoztak létre

Hozzátette, az első félév folyamán két nagy alapot hoztak létre, két nagy területre koncentráltak, egyrészt az emberi életek megvédésére, másrészt a gazdaság életben tartására, majd úja elindítására. Az emberéleteket a járványvédekezési alappal biztosították, ami közel hatszázmilliárd forintot tartalmaz, illetve a gazdaság helyreállítására gazdaságvédelmi csomagot különítettek el. Ennek a két alapnak a megalkotása tette ki a kormány első féléves tevékenységének nagy részét.

Eddig 1174 milliárd forintot költöttek a gazdaság helyreállítására

Kiemelte, a kormány eddig 1174 milliárd forintot költött a gazdaság helyreállítására, a járványvédekezési alapnál vannak még mozgó tételek, de eddig úgy tűnik, hogy az elkülöníttet hatszáz milliárd forintot teljes egészében fel kell használniuk annak érdekében, hogy a védekezés legfontosabb elemei, maszkok, védőeszközök, lélegeztetőgépek kellő számban álljanak rendelkezésre az országban.

Heti gazdasági indexel figyelik a magyar gazdaság alakulását

Beszélt arról is, hogy bevezették a heti gazdasági indexet, amely több tényezőt vizsgálva nézi azt, hol tart a magyar gazdaság. Ennek a célja, hogy naprakész információk álljanak rendelkezésre a gazdaság teljesítményéről, s így ezek megfelelő alapot tudjanak adni a döntésekhez – tette hozzá. Elmondta, a jelenleg is használt statisztikai rendszer legnagyobb problémája az volt, hogy legalább negyvenöt napra volt szüksége ahhoz, hogy a gazdasági növekedést egy-egy adott negyedévre összesíteni tudja. Ez túlságosan hosszú idő, főleg a koronavírus-járvány sújtotta időkben.

Az új rendszer szenzitív adatokat gyűjt össze és elemez, mint például a légszenyezettségi adatokat, a légi forgalom napi járatszámát, az útdíjbevételt, a különböző digitális eszközökkel nyerhető adatokat.