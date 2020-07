Hétvégén szinte főszezoni forgalom van a Balatonon

Megosztás Tweet



Az idei nyári szezon egyáltalán nem mondható szokványosnak. A koronavírus-járvány mindent felborított. Bár már elkezdődött a nyári szezon, a Balaton környéke egyelőre csak hétvégéken mutatja régi arcát, vasárnap estére azonban kiürülnek a strandok, az éttermek. Ennek egyik oka az lehet, hogy a munkavállalóknak nem maradt kivehető szabadságuk amiatt, hogy a járvány kitörésekor több munkáltató is kényszerszabadságra küldte el alkalmazottait.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Az idei január–február még 22 százalékos növekedést mutatott, vagyis 2020 a turizmus legerősebb éve lett volna, majd jött a pandémia, ami mindent megváltoztatott. A koronavírus-járvány hatására szinte mindenki lemondta nyaralását, lefoglalt szálláshelyét.

Május végére sikerült megfékezni Magyarországon a vírust, és lassan az élet is újra visszatért a régi kerékvágásba, ezzel együtt pedig a magyarok nyaralási kedve is visszatért.

Egyelőre csak a hétvégén nagy a forgalom a balatoni strandokon

A Balaton környéki strandok a hétvégére megtelnek. Az éttermek is teljes kapacitással üzemelnek, a hétvégéken egyes vendéglátóhelyek előtt sorok alakulnak ki, a vendégek körülbelül fél órát várakoznak szabad asztalra – mondta Varga Tünde, a Kossuth Rádió munkatársa a Napközben műsorában. Hozzátette, azonban vasárnap estére, hétfő reggelre szinte kiürül a Balaton-part, hétköznap jellemzően már csak nyugdíjasok tartózkodnak unokáikkal a tó környékén.

Kiemelte, a frekventált helyeken kicsit más a kép, Siófokon, Balatonfüreden, Keszthelyen például már hétköznap is többen pihennek.

A külföldi vendégek egy része lemondta a foglalását

A külföldi vendégek száma egyelőre nagyon elenyésző. Arra is kitért, hogy a szállásadók arról számolnak be, egyre több osztrák és német vendégük mondja vissza a foglalását. Ez valószínűleg amiatt van, hogy továbbra is bizonytalan a járványügyi helyzet, és attól félnek a külföldi nyaralók, hogy ha váratlanul, ugrásszerűen megnő a koronavírussal-fertőzöttek száma, az országok újra lezárják határaikat, és nem tudnának hazautazni.

Júliusban belföldi keresletélénkülést várnak

Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke elmondta, a forgalom visszaesésének oka az is, hogy sok munkavállalónak nem maradt kivehető szabadsága, mivel a koronavírus-járvány kirobbanásakor több munkáltató is szabadságra küldte alkalmazottait a kényszerű leállás miatt.

Kiemelte, a szakemberek azt tapasztalták, hogy a májusi forgalom körülbelül egyharmada lehetett az előző évinek. Júniusban ugyancsak alacsony volt a nyaralók száma, részben a rossz időjárás miatt. Júliusban az ágazat szereplői azonban forgalomnövekedésre számítanak, erre enged következtetni az előfoglalások magas száma is.

Az elnök a beszélgetésben arra is kitért, hogy a tapasztaltok azt mutatják, a tavalyi évhez képest nem emelkedtek a szálláshelyek árai. Ez annak köszönhető, hogy dinamikus árazást alkalmaznak, a kapacitáskihasználástól függően változtatják a szolgáltatások árait. A forgalmasabb, zsúfoltabb időszakban drágábban nyújtják kínálatukat, míg a kevéssé forgalmas időszakban alacsonyabb áron foglalhatók szobák.

Az egyetlen jelentősebb változás az elmúlt évhez képest, hogy több szabadstrand is fizetőssé vált. Ez annak is köszönhető, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatának köszönhetően több strandon is jelentős infrastrukturális fejlesztést hajtottak végre.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

A címlapfotó illusztráció.