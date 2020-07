Nem volt jelentős kiáramlás a banki szektorban a koronavírus-járvány alatt

Hazánk sikeresen védekezett a koronavírus-járvány ellen, a kormány szerint most már a gazdaság újraindításán van a hangsúly. Kivétel nélkül minden ágazat megérezte az elmúlt hónapokat. A biztosítási szektor sem volt kivétel ez alól. A Magyar nemzeti Bank intézkedéseinek köszönhetően azonban a biztosítók és a különböző pénzügyi vállalkozások viszonylag stabilan vészelték át ezt az időszakot. Adódik azonban a kérdés, hogy mit jelent ez az ügyfeleknek. Sokan aggódnak ugyanis, hogy nincs biztonságban a pénzük, elveszhet a megtakarításuk.

Sem a nyugdíjpénztáraknál, sem az életbiztosításoknál nem volt tapasztalható jelentős kiáramlás, ami azt bizonyítja, hogy az emberek bíznak a banki szektorban – mondta Binder István, a Magyar Nemzeti Bank szóvivője az M1 Ma reggel című műsorában. Előfordultak alszektoroknál kisebb kiáramlások, például az önsegélyező pénztáraknál. Ezek esetében a csökkenés annak volt betudható, hogy márciusban, a járvány kitörésekor az idősek különböző gyógyszerek felhalmozása miatt másképp osztották szét nyugdíjukat.

A beszélgetésben kitért arra is, hogy a járványhelyzet alatt a biztosítások kötésében is volt egy rövidebb leállás, mivel a kijárási korlátozások és a szociális távolságtartás miatt a közvetítők nem tudták megkötni személyesen a szerződéseket. Hozzátette, ennek megoldása érdekében a biztosítótársaságok gyorsan átálltak az online üzletkötésekre.

Beszélt arról is, szeretnék felpörgetni a biztosítási piacot, mivel az elmúlt években egy kicsit belanyhult. Éppen ezért vezetik be a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítást, aminek a lényege, hogy egységesítik az alapkockázatokat, illetve felgyorsítják a kárrendezési eljárást is.

A címlapfotó illusztráció.