Pénteken szavaz az Országgyűlés a jövő évi büdzséről. A 2021-es költségvetés fő célja a gazdaság újraindítása. Több terület is nagyobb forrásból gazdálkodhat, jövőre például 156 milliárddal költenének többet az egészségügyre.

Sebestyén Géza, a Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, a költségvetés tervezésekor a kormány elsődleges célja a gazdaság helyreállítása, a munkahelyek megvédése. Éppen ezért megpróbálja minden lehetséges eszközzel támogatni a gazdaság összes szereplőjét.

Kiemelte, hogy különböző becslések, elemzések szerint 2021 egészében már Magyarország gazdasági növekedése is meghaladja az eurózóna és az OECD-országok átlagos növekedését, melyhez az is szükséges, hogy a kormány a költségvetés összeállításakor minél alacsonyabban tartsa a költségvetési hiányt.

A beszélgetésben kitért arra is, Magyarország gazdasági növekedését azok az országok is befolyásolják majd, amelyekkel gazdasági kapcsolatban áll. Így, ha egyes országokban lassabban indul újra a gazdasági fellendülés az akár a magyar fejlődést is lassíthatja.

A címlapfotó illusztráció.