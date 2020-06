Megosztás Tweet



Július elsejétől minden dolgozó nyugdíjasra érvényesek lesznek a kedvező adószabályok, így sem egészségbiztosítást, sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük. A változtatás a jelenlegi keresetükhöz képest 14 százalékos megtakarítást jelent az érintetteknek.

A kép illusztráció (Forrás: Shutterstock)

Szerdától már nemcsak a munkaviszonyban álló, hanem a foglalkoztatási formától függetlenül minden munkát végző saját jogú nyugdíjas, így például a megbízási jogviszonyban álló is mentesül a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól – ismertette az új intézkedés lényegét Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.

14 százalékos megtakarítást jelent az érintetteknek

A változtatás a jelenlegi keresetükhöz képest 14 százalékos megtakarítást jelent az érintetteknek. A havi bruttó százezer forintos megbízási díjból jelenleg 71 ezer forint marad a nyugdíjasoknál, ha levonják belőle az szja-t és a járulékokat.

„Július 1-jétől csak az szja-t vonják le, így akkor már 85 ezer forint jár az érintetteknek.”

Ez azt jelenti, hogy – a példánál maradva – százezer forintos bérnél egy év alatt 168 ezer forinttal több marad a nyugdíjas munkavállaló zsebében – magyarázta Tállai András.

Nemcsak a nyugdíjasokat, hanem a vállalatokat is segíti az új kedvezmény

Semmelweis Ferenc, a Nyugdíjasok Szociális Fórumának elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, jó szívvel állapíthatják meg, hogy a kormány az ígéretét betartotta, sőt túl is teljesítette, hiszen ezzel az újabb intézkedéssel nemcsak a nyugdíjasokat, hanem az őket alkalmazó vállalkozásokat is segíti. A vállalkozásokat a gazdaság újraindításának folyamatában az intézkedés azzal segíti, hogy a nyugdíj mellett munkát vállaló személyek után

csökkentett terheket kell a cégeknek fizetniük.

A nyugdíj mellett munkát vállalók számára pedig előnyős helyzetet teremt, mert a személyi jövedelemadón kívül nem terheli őket semmiféle adó vagy járulékteher, így több pénz marad náluk – fűzte hozzá.

Sok nyugdíjas fél attól, hogy nem tudja majd lefoglalni magát

Arról is beszélt, hogy egy falun élő nyugdíjasnak nincs azzal gondja, hogy az aktív kor után mit tegyen, hiszen reggeltől estig képes elfoglalni magát, el kell látni a családját, a ház körüli munkákat el kell végezni, és a kiskertet is gondozni kell.

Hozzátette, ellenben van a nyugdíjasoknak egy olyan része, amely számára kétségbeejtő, hogy azt érzi, nincs már rá szükség, nincs igazán tennivalója, nem lesz mivel kitöltenie a napjait. Ez a kör ajándékként kapja azt a lehetősséget, hogy megteremtődik az újrafoglalkoztatásának lehetősége.

A nyugdíjasok tapasztalata érték

Elsősorban azokat a nyugdíjasokat érinti ez az intézkedés, akiknek a felkészültsége, tapasztalata érték lehet a mai folyamatokban.

Az elnök szerint a vállatok azért foglalkoztatják a nyugdíjasokat, hogy

a termelés újraindításában hasznosuljon a sok év alatt megszerzett tudás, tapasztalat.

Ezenkívül az is egy ok lehet a nyugdíjasok foglalkoztatására, hogy ők egy közösségen belül példaként is szolgálhatnak a fiatal munkavállalóknak.

A címlapfotó illusztráció.