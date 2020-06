Az egyéni vállalkozók a NAV-nál intézhetik ügyeiket július elsejétől

Megosztás Tweet



Július elsejétől az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) kell intézni – hívta fel a figyelmet az adóhatóság pénteken.

Az egyéni vállalkozók továbbra is a webes ügysegéden jelenthetik be a NAV-nak a tevékenységükkel kapcsolatos eseményeket, a tevékenység megkezdését, az adatváltozás bejelentését, a szünetelést, illetve a szünetelés utáni folytatást és a tevékenység megszüntetését. Ugyancsak a webes ügysegéden nyújthatók be az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány iránti kérelmek.

A tevékenység megkezdése és megszüntetése személyesen is bejelenthető a NAV ügyfélszolgálatain.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatok – a nyilvántartási szám és adószám alapján – továbbra is lekérdezhetők a www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/oldalon. További információ telefonon a NAV Infóvonalán a 1819-es számon vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kérhető – közölte az adóhatóság.

A címlapfotó illusztráció.