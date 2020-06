ITM-államtitkár: Sikeres a munkahelyvédelmi és a munkahelyteremtő akcióterv

Megosztás Tweet



A kormány munkahelyvédelmi és munkahelyteremtő akciótervének eredményeiről beszélt az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Bárándon egy új iparterület átadásán csütörtökön.

Bodó Sándor, aki egyúttal a térség fideszes országgyűlési képviselője is, azt mondta, a gazdaság él és élni akar, ha pedig a tenni akarás megvan, az eredmény sem marad el, az egyhektáros iparterületet ugyanis a koronavírus-járvány miatt három hónapos késéssel adták át.

Emlékeztetett, hogy az elmúlt időszakban volt olyan nap, amikor hatezren regisztrálták magukat munkanélkülinek, számuk pedig egyre nőtt. A gazdaság szereplői a kormánnyal együttműködve sikeresen léptek fel a helyzet enyhítése érdekében: 180 ezer emberen tudtak segíteni, és beindították a munkahelyteremtő támogatást is. Ennek köszönhetően 12 500 munkavállaló tudott elhelyezkedni, utánuk havi 200 ezer forint bértámogatást kapnak a cégek hat hónapon át.

„Elindultunk a holtpontról; ebben a nehéz helyzetben is sikerült helytállni” – mondta.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke példaként állította a környező települések számára Bárándot, és remélte, hogy a következő 10 évben nagyléptékű fejlesztések valósulhatnak meg a megyében. Ebben az európai uniós költségvetési ciklusban 104 milliárd forint támogatás érkezett. Arra kérte a jelenlévő polgármestereket, hogy július 31-ig nyújtsák be a jövőjüket meghatározó fejlesztési elképzeléseiket. Bejelentette továbbá, hogy a 2021-es költségvetésben másfél százalékos többlettámogatást kapnak az önkormányzatok.

Kovács Miklós polgármester az átadott iparterületről elmondta, 2016-ban kezdődött a tervezés, a beruházási munkálatok pedig tavaly indultak el. A 200 millió forint európai uniós és kormánytámogatásból, valamint 25 millió forintos önkormányzati forrásból hét ipari parcellát alakítottak ki, közülük három iparcsarnokot már be is laktak. A legnagyobb, 400 négyzetméternyi alapterületű csarnokban hűtőház lesz, a másodikban állati eledelt állítanak elő, míg a harmadik létesítményben lakóautó építő vállalkozás működik majd. A falu életében meghatározó jelentőségű beruházásról a polgármester azt mondta, a legfontosabb cél a fiatalok helyben tartása, hiszen a település megtartó ereje bennük rejlik. Hozzátette, 10–15 munkahely jön létre a most átadott iparterületen.

