Sikeres a kormány bértámogatási programja

Több mint tizenháromezer cég pályázott eddig munkahelyvédelmi bértámogatásra, amelyet százhetvenezer munkavállaló után kaptak meg a vállalkozások. A korlátozások feloldásával magukra találhatnak a vállalkozások, így a korábban elbocsátott dolgozóikat, az állami támogatás igénybevétele mellett is, újra alkalmazni tudják. A komplex gazdaságvédelmi intézkedések megvédik a munkahelyeket, a megszűnők helyébe újakat hoznak létre.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/PAP/Jakub Kaczmarczyk)

Az új munkahelyteremtő bértámogatási program az álláskeresők elhelyezkedését és munkahelyének megőrzését személyenként havi nettó 112 ezer forinttal segíti. A kormány szerint ez a támogatás is hozzájárult ahhoz, hogy a magyar gazdaság újraindítható állapotba került.

Szajlai Csaba, a Figyelő főszerkesztő-helyettese az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, a kormány nyújtotta segítséggel nem pusztán a gazdaság újraindítása lehetséges, hanem a gazdaság folyamatos működtetése is. Hozzátette, úgy tűnik, jó helyre célzott a kormányzat, amikor meghirdette a bértámogatási programot, hiszen láthatóan nagy volt az érdeklődés és a kereslet iránta. Ennek a segítségnyújtásnak köszönhetően

van rá esély, hogy július–augusztusra visszaáll a régi élet rendje.

„Magyarország szerencsés helyzetben volt, mert az országba sokkal később érkezett meg a koronavírus, mint például Olaszországba, így a vírus okozta gazdasági sokk is később kezdődött és rövidebb ideig is tartott” – mondta.



Szajlai Csaba úgy látja, szükség van a európai uniós helyreállítási mentőcsomagra, tekintettel arra, hogy az egész unió, illetve a világ gazdasága leállt a járvány okozta vírushelyzet következtében. Hozzátette, most úgy tűnik, azok az országok járnak jól, amelyek a válság kirobbanása előtt is hátrányos helyzetben voltak, vagyis a déli tagállamok. Kiemelte, a jelenlegi számítás szerint például Portugália harminc százalékkal nagyobb támogatást kapna, mint Magyarország, holott több szempontból is hasonlít a két ország, például közel ugyanakkora a lakossága és a fejlettségi szintje is.

Az európai uniós mentőcsomag kapcsán azt is elmondta, természetesen számolni lehet az uniós mentőcsomaggal is, azonban sok még a bizonytalanság, és az Európai Bizottság csak a fő vonalakat ismertette. Komoly dilemma elé állítja a tagállamokat az a tény, hogy támogatások nagy része 2023 után lesz lehívható, miközben azokra most lenne szükség, most vannak komoly bajban a tagállamok.

A címlapfotó illusztráció.