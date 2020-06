Megélénkült a kereslet az új lakások és a kertes lakóingatlanok iránt

Lassult, de még így is meglepően jól teljesít a hazai építőipar. Az ágazatot egyfajta válság-indikátorként kezelik a közgazdászok, ha jön a baj, többnyire itt jelenik meg először a visszaesés, ezért most, amikor több területen kétszámjegyű zsugorodás várható, az áprilisi, a tavalyi év azonos időszakához viszonyított 2,1 százalékos csökkenés kifejezetten jó eredmény. Az építőipart húzza a kereslet is, június első két hetében az eladásra hirdetett új lakóingatlanok iránti érdeklődés 28 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.