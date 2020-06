Jól vizsgázott a koronavírus-járvány idején a magyarországi kereskedelmi szféra. A nagy áruházak a pánikfelvásárlást, majd az utána következő visszaesést is jól kezelték, hiszen sikerült elkerülniük a tartós áruhiányt, az alkalmazottak elbocsátását, a boltok bezárását, az eladók pedig a járványügyi intézkedések betartatásában is közreműködtek erősítve a védekezés hatékonyságát.

Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta március első felében, a járványveszély elején óriási vásárlási hullám alakult ki. Hozzátette,

az üzletláncok nagyobb forgalmat bonyolítottak le, mint a karácsonyi időszakban.

Elmondta, több üzletlánc is ahhoz, hogy megfelelően tudja kiszolgálni a vásárlókat, a felvásárlási hullám idején új munkavállalókat vett fel akár meghatározott időre is. Erre azért volt szükség, hogy folyamatosan feltöltve tudják tartani az üzletek polcait, illetve hogy ne alakuljanak ki végeláthatatlan sorok a pénztáraknál. Hozzátette, voltak olyan munkáltatók is, akik a vásárlási hullám elmúltával plusz pénzbeli juttatásokkal díjazták alkalmazottaik méltó helytállását.

A vásárlási idősávokkal kapcsolatban elmondta, azt tapasztalták, hogy a 9 és 12 óra közötti sávban sokkal mérsékeltebb volt a forgalom, így az alkalmazottak ezt az idősávot használták ki, hogy feltöltsék a polcokat a délutáni hullám előtt.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

A címlapfotó illusztráció.