Gazdaságvédelmi szempontból fontos a multik túlélése

Szokatlan, azonban a nemzeti érdekek szempontjából fontos a magyar exportot erősítő multinacionális cégek újraindításához a kormányzati segítség. A gazdaság megvédésére nem elég a helyi vállalkozások támogatása, mert az Audihoz hasonló nagyvállalatok a jelentős foglalkoztatási szerepük mellett komoly gazdasági ökoszisztémát hoztak létre a működésük térségében, nélkülük teljes régiók kerülhetnek bajba.

Orbán Viktor miniszterelnök a győri Audi-gyárba látogatott 2020. június 15-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A koronavírus-járvány gazdasági hatása még az olyan világszínvonalon kiemelkedő gyárakat is rendkívül érzékenyen érinti, mint az Audi, és az is nyilvánvaló, hogy a gazdaság újraindításához – még a saját lábán megálló Audi-gyár újraindításához is – kell kormányzati segítség – jelentette ki Orbán Viktor hétfőn Győrben, miután Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kíséretében látogatást tett a gyárban.

A miniszterelnök jelezte, hogy a kormány kész pénzügyi hátteret is biztosítani, hogy a gyár teljes kapacitáson működjön. Az Audi Hungaria Zrt. csaknem 13 ezer embert foglalkoztat.

A kormányzat és a nemzeti bank együttesen idén és a következő években több mint kilencezermilliárd forintot biztosít a gazdaság megvédésére.

Ha a győri gyárral valami történne, az egész régió bajba kerülne

Az elmúlt évek intézkedései alapján mindenképp furcsa, hogy az Audi kormányzati segítséget kaphat, de nem szabad elfelejteni, hogy ezek a nagy multinacionális vállalatok sem feltétlenül időt állók, és nem tudnak minden válságon sértetlenül keresztülmenni – mondta a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.

Hozzátette: az említett autóipari cég igen jelentős létszámú dolgozót foglalkoztat, lényegében az egész régiónak munkalehetőséget jelent. Ha a gyárukkal valami történne, akkor az egész régió bajba kerülhet. Bár a részletek ismeretének hiányában nehéz ítéletet mondani,

ebből a szempontból van létjogosultsága egy-egy hasonló kormányzati támogatásnak.

Virovácz Péter kiemelte, ahhoz képest, hogy eddig elsősorban a helyi vállalkozások kerültek a támogatások előterébe, érdekes váltást jelent, hogy egy multinacionális cég is felkerült a támogatandók listájára, de valószínűleg erre szükség lesz a jövőben, és könnyen lehet, hogy nem csak egy nagyvállalat kap erre lehetőséget a későbbiekben.

A német autóipar az utóbbi időben komoly kihívásokkal nézett szembe

Szakáli István Loránd, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. üzletágvezetője két fontos szempontra hívta fel a figyelmet.

Az egyik, hogy egy olyan válsággal állunk szemben, amely minden gazdasági szereplőt valamilyen formában megviselt. Ne feledjük el, hogy az autóipar, és ezen belül a német autóipar az elmúlt években rengeteg kihívásnak volt kitéve – mondta Szakáli István Loránd, aki az említett kihívások közül az erupciós botrányt, az Egyesült Államokkal fennálló gépjármű-kereskedelmi vitát, valamint az ágazatban folyamatban levő technológiai váltást emelte ki.

Erre rakódik rá az a jelentős keresletcsökkenés, ami a válság közvetlen hatása

– fogalmazott.

Kifejtette: a másik fontos szempont, hogy Magyarországon az export GDP-hez való aránya 80 százalék fölött van, tehát nyitott gazdaságról beszélhetünk. Az Audihoz hasonló multinacionális cégek pedig a magyar export zászlóshajói.

A támogatásból származó haszon a nemzeti érdekeket szolgálja

Ami 2010 óta látható a kormány törekvéseiben az az, hogy az exportot jelentősen megnövelő cégekkel partneri viszony megvalósítására törekszik – jelentette ki a Századvég üzletágvezetője. Szerinte ezzel a kormány célja az, hogy egy olyan kapcsolatot építsen ki az ilyen típusú vállalatokkal, amelynek keretein belül mindkét fél számára előnyös helyzetet lehet kialakítani.

Hozzátette: nem szabad elfelejteni, hogy Kecskeméten és Győrben az autóipari multinacionális cégek igazi gazdasági ökoszisztémát hoztak létre, és azon túl, hogy van egy jelentős foglalkoztatási szerepük, a technológiai átváltásban, valamint az oktatásban való részvételük is rendkívül fontos.

Komplex szerepet töltenek be az említett városok térségében.

Egy olyan helyzetben, amikor ezek a cégek – remélhetőleg csak átmenetileg – bajba kerülnek, támogatást kell nekik adni. Hangsúlyozta: a patrióta gazdaságpolitika szempontjából megvizsgálva a lényeg az: a nyújtott segítség és az ebből származó haszon úgy alakuljon, hogy az összességében a nemzeti érdekeket szolgálja, és az államnak profitáljon abból, hogy ezek a multinacionális vállalatok Magyarországon működnek, fejlesztenek, építenek jövőt, valamint járulnak hozzá a magyar társadalom építéséhez is.

„Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, mint egy átmeneti segítség, ez egy elfogadható megoldás lehet” – mondta Szakáli István Loránd.

